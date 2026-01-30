EU anuncia arancel por ayuda a Cuba

Washington.- El presidente Donald Trump promulgó el jueves una orden ejecutiva que impondría un arancel a cualquier producto proveniente de países que vendan o suministren petróleo a Cuba, una medida que podría paralizar aún más a la nación caribeña que atraviesa por una crisis energética cada vez más profunda.

La orden supondría una presión en particular sobre México, cuyo gobierno ha accionado como salvavidas energéticas para Cuba y ha manifestado constantemente su solidaridad con la nación caribeña, incluso en momentos en que la presidenta Sheinbaum ha intentado construir una sólida relación con Trump.

A lo largo de la semana ha habido especulaciones de que México reduciría sus envíos de petróleo a Cuba debido a la intensa presión de Trump para que México se distancie del gobierno cubano.

En su informe más reciente, la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) dio a conocer que envió casi 20,000 barriles de petróleo diarios a Cuba desde enero hasta el 30 de septiembre de 2025.

