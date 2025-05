EU anuncia "sistema de descuento" en aranceles a vehículos

En las próximas semanas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciará un sistema de descuentos a los aranceles a vehículos fabricados fuera de territorio estadounidense, dependiendo de la cantidad de componentes estadounidenses que contengan, anunció el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Durante su presentación en el "Summit Comercio México-Norteamérica: Más allá del T-MEC" organizado por la Coparmex, Ebrard destacó que los vehículos que contienen más autopartes de Estados Unidos son los hechos en México.

Está por anunciarse el sistema de descuento a los vehículos automotores terminados. Lo que sabemos es que se van a imponer diferentes tipos de descuentos en función de los componentes de autopartes de Estados Unidos o hechos en Estados Unidos que tenga tu vehículo.

"Ahí tenemos una ventaja comparativa muy grande, debido al impacto del tratado actualizado, del T-MEC, porque aumentamos la parte proporcional que necesitas hacer en la región. Por consiguiente, los vehículos que tienen más partes de Estados Unidos son los hechos en México, no los que están hechos en Corea del Sur, no los que están hechos en otros países", afirmó.

Por consiguiente, agregó Ebrard, el gobierno mexicano espera que los descuentos que se agreguen a los aranceles a esos vehículos sean mayores a los descuentos que reciban otros países fabricantes de vehículos.

Actualmente, todos los vehículos fabricados en México que cumplen con la regla de origen del T-MEC están libres de arancel para exportar hacia Estados Unidos, pero aquellos que no cumplen con lo establecido en el tratado están sujetos a un arancel de 25%, en la proporción de componentes que no son estadounidenses.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), únicamente 8.2% de los vehículos que se exportan a Estados Unidos no cumplen con el T-MEC.

El secretario de Economía también adelantó que la revisión del T-MEC iniciará en el segundo semestre del año, en cuanto la administración de Donald Trump termine de conformar su nuevo sistema arancelario.

En su opinión, la revisión del T-MEC este año puede ser conveniente para México para saber cómo va a funcionar la relación comercial con Estados Unidos respecto a otras regiones.

Ebrard confía en que Estados Unidos reforzará el T-MEC, pues necesita fortalecer la región, incluyendo a Canadá, para competir con China.

El secretario de Economía agregó que México debe concentrarse en atraer inversiones que tendrán que salir de China para corregir el déficit comercial que hay en Estados Unidos, como exportación de productos farmacéuticos y semiconductores.

De acuerdo con Ebrard, hay 250 mil millones de dólares anuales de importación de productos provenientes de China que podrían fabricarse en México.