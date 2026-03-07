EU, autor de fatal ataque

Jerusalén.- Imágenes satelitales, análisis de expertos, un funcionario de Estados Unidos e información pública difundida por los ejércitos de Estados Unidos e Israel apuntan a que una explosión que mató a decenas de niñas en una escuela de Irán seguramente fue causada por bombardeos de Estados Unidos, que también alcanzaron un complejo adyacente asociado con la Guardia Revolucionaria de Irán.

El ataque del 28 de febrero, que provocó el mayor número de muertes civiles desde que comenzó la guerra, ha sido objeto de duras críticas por parte de las Naciones Unidas y de observadores de derechos humanos.

Más de 165 personas murieron, la mayoría de ellas niñas, en la explosión que se registró durante el ataque que lanzaron Estados Unidos e Israel mientras los niños asistían a la Escuela Primaria Shajareh Tayyebeh, según medios estatales iraníes.

Imágenes satelitales tomadas el miércoles y revisadas por The Associated Press muestran que la mayor parte de la escuela en la ciudad de Minab, a unos 1.100 kilómetros (680 millas) al sureste de Teherán, quedó reducida a escombros, con una forma de media luna abierta en su techo. Expertos señalan que el patrón concentrado de daños que es visible en las fotos satelitales es compatible con un ataque aéreo dirigido.

Atacar escuelas sería una violación clara de las leyes internacionales que rigen los conflictos armados, señaló Elise Baker, abogada sénior del Atlantic Council, un centro de estudios sin fines de lucro con sede en Washington.

"Los ataques sólo pueden dirigirse legalmente contra objetivos militares y combatientes, pero la escuela era un objeto civil y los estudiantes y maestros eran civiles", indicó Baker. "La proximidad de la escuela a instalaciones (de la Guardia Revolucionaria) y la asistencia de hijos de miembros (de la Guardia) a la escuela no cambian esa conclusión: era un objeto civil", resaltó.