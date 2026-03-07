logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

EU avala comercializar con el oro venezolano

Por AP

Marzo 07, 2026 03:00 a.m.
A
EU avala comercializar con el oro venezolano

Washington.- Estados Unidos emitió el viernes una licencia que autoriza realizar transacciones con Minerven, la empresa estatal venezolana de minería de oro, en la señal más reciente de la intención del gobierno del presidente Donald Trump de ejercer un mayor control sobre los recursos naturales de ese país.

La licencia se emitió después de que el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, se reuniera esta semana en Venezuela con la presidenta interina Delcy Rodríguez, así como con representantes de más de dos docenas de empresas mineras y de minerales de Estados Unidos. 

Muchas de ellas operaron anteriormente en Venezuela.

Burgum manifestó que el gobierno de Venezuela dio garantías de seguridad a las compañías mineras positivas en invertir en el país, donde las zonas ricas en minerales han estado controladas por guerrilleros, pandillas y otros grupos ilegales durante mucho tiempo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Según la licencia, las personas y empresas de Rusia, Irán, Corea del Norte y Cuba no están autorizadas a celebrar contratos con Minerven.

En otro frente relacionado con los recursos naturales, Estados Unidos tomó medidas recientemente para asumir la propiedad legal de un petrolero sancionado y de casi 2 millones de barriles de petróleo incautados frente a la costa de Venezuela en diciembre. Rodríguez firmó en enero una ley que abrió el sector petrolero de Venezuela a la privatización.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    ONU alerta: la guerra puede escaparse de control
    ONU alerta: la guerra puede escaparse de control

    ONU alerta: la guerra puede "escaparse de control"

    SLP

    El Universal

    La escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán aumenta el riesgo de un conflicto regional

    Casa Blanca resta importancia a datos rusos compartidos con Irán
    Casa Blanca resta importancia a datos rusos compartidos con Irán

    Casa Blanca resta importancia a datos rusos compartidos con Irán

    SLP

    AP

    Kremlin afirma que no ha recibido solicitudes de asistencia militar de Irán.

    ICE arresta a reportera de Nashville Noticias en Tennessee
    ICE arresta a reportera de Nashville Noticias en Tennessee

    ICE arresta a reportera de Nashville Noticias en Tennessee

    SLP

    AP

    ICE afirma que la orden de arresto fue emitida y que la visa de Rodriguez había expirado.

    Estadounidenses varados en Oriente Medio denuncian falta de apoyo oficial
    Estadounidenses varados en Oriente Medio denuncian falta de apoyo oficial

    Estadounidenses varados en Oriente Medio denuncian falta de apoyo oficial

    SLP

    AP

    Más de 24,000 estadounidenses han regresado desde Oriente Medio, pero la mayoría por cuenta propia.