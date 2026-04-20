EU confirma encuentros Washington-La Habana
El viceministro cubano Alejandro García del Toro aclaró que no hubo ultimátum ni plazos en los encuentros.
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LA HABANA, Cuba, abril 20 (ANSA/ EL UNIVERSAL).- Unadelegación estadunidense integrada por secretarios adjuntos del Departamento de Estado sostuvo en La Habana un reciente encuentro con el viceministro cubano
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de Relaciones Exteriores, confirmó este lunes una fuente oficial de Cuba.
El subdirector general a cargo de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones exteriores, Alejandro García del Toro, respondió al diario oficial "Granma" sobre el acontecimiento, que generaba titulares en especial la prensa estadounidense, pero sin confirmación de La Habana.
"Es un asunto sensible que, como hemos dicho, manejamos con discreción", explicó el funcionario, tras confirmar que "recientemente se celebró aquí en Cuba un encuentro entre delegaciones de Cuba y Estados Unidos".
Al ofrecer otros datos, aunque sin precisar la fecha, ni nombre de los participantes, explicó que, en el marco de la reunión, ninguna de las partes estableció plazos o realizó planteamientos conminatorios, como ha sido mencionado por medios de prensa estadounidenses.
Todo el intercambio se produjo de forma respetuosa y profesional, subrayó el funcionario, en alusión a un supuesto ultimátum de dos semanas de Washington para que el régimen cubano realizara profundas reformas, como la apertura económica a las inversiones exteriores, las reparaciones para los damnificados por las expropiaciones y nacionalizaciones y elecciones libres.
García del Toro precisó que un tema de máxima prioridad para la delegación cubana es la eliminación del cerco energético contra el país, al que calificó de coerción económica, y un castigo injustificado a toda la población cubana.
A su juicio, es también, un chantaje a escala global contra estados soberanos, los cuales tienen todo el derecho de exportar combustibles a Cuba, en virtud de las normas que guían el libre comercio.
En esta jornada de lunes, el medio oficial "Razones de Cuba" alegaba que "no hay viaje secreto de funcionarios de alto nivel con exigencias", desmintiendo a medios como Axios, The New York Times y USA Today.
El pasado 13 de marzo, el presidente Miguel Díaz-Canel en una comparecencia televisiva confirmó en aquella ocasión el inicio de conversaciones con Estados Unidos, luego del inicio de las actuales tensiones por el cerco petrolero que impuso ese gobierno a la nación caribeña.
El presidente cubano subrayó que tales diálogos persiguen identificar mecanismos para la solución de problemas bilaterales, en beneficio de ambos pueblos, sobre la base del respeto a la soberanía, independencia y autodeterminación.
Lo calificó como un proceso muy sensible, que se lleva a cabo con la discreción y responsabilidad que requiere en cada momento, porque tiene que ver con los vínculos entre Cuba y Estados Unidos.
El mandatario cubano significó que estos intercambios exigen un esfuerzo tenaz para poder avanzar en soluciones, por lo cual es necesario encontrar espacios de entendimiento que permitan avanzar en el proceso y "alejarnos de la confrontación".
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