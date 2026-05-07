EU dispara a un petrolero iraní

Washington.- El ejército de Estados Unidos disparó el miércoles contra un petrolero iraní mientras ambos países parecían estar acercándose a un acuerdo inicial para poner fin a la guerra y el presidente Donald Trump buscaba presionar a Teherán para que alcance un acuerdo.

Un avión de combate inutilizó el timón del petrolero en el golfo de Omán mientras intentaba romper el bloqueo estadounidense de los puertos de Irán, informó el Comando Central de EU.

El ataque ocurrió mientras Irán y Estados Unidos están oficialmente en un alto el fuego. El presidente Trump amenazó el miércoles a Irán con más bombardeos si no reabre el estrecho de Ormuz.

En una publicación en redes sociales, Trump dijo que la guerra con Irán podría terminar pronto y que los envíos de petróleo y gas natural interrumpidos por el conflicto podrían reanudarse. Pero todo depende de que Teherán acepte un supuesto acuerdo del que el mandatario no ha dado detalles. "Estamos tratando con gente que quiere llegar a un acuerdo con muchas ganas, y veremos si pueden llegar a un acuerdo que sea satisfactorio para nosotros", expresó el presidente.

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"Si no aceptan, empiezan los bombardeos", señaló Trump en redes, "y será, tristemente, a un nivel y una intensidad mucho más altos de lo que fue antes".

ATAQUES EN BEIRUT

Mientras tanto, Israel atacó los suburbios del sur de Beirut por primera vez desde que se anunció el 17 de abril un alto el fuego entre Israel y el grupo miliciano Hezbollah, respaldado por Irán. Desde entonces, los combates han continuado en el sur del Líbano.

Los últimos ataques en Beirut fueron el pasado 8 de abril, cuando una serie de ataques masivos israelíes mataron a más de 350 personas. Más de 2.500 han muerto en Líbano desde que comenzaron los combates el 2 de marzo, dos días después de que Israel y Estados Unidos lanzaron la guerra contra Irán.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que el ataque del miércoles, que se produjo sin aviso previo, tuvo como objetivo a un comandante de la Fuerza Radwan de Hezbollah. El grupo armado no comenta al respecto.