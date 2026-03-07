EU enviará un sistema antidrones a OM
Londres, Ing.- Un sistema antidrones estadounidense que ha funcionado contra drones rusos en Ucrania pronto será enviado a Oriente Medio para reforzar las defensas de Estados Unidos contra drones iraníes, informaron el viernes a The Associated Press dos funcionarios estadounidenses.
Aunque Estados Unidos ha utilizado con éxito los sistemas de misiles Patriot y THAAD para derribar misiles iraníes, actualmente hay un número limitado de defensas antidrones eficaces en Oriente Medio, según un funcionario de defensa estadounidense, uno de los dos funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato para tratar aviones militares delicados.
La respuesta de Estados Unidos para contrarrestar los drones Shahed de Irán ha sido "decepcionante", señaló el otro funcionario estadounidense, en particular porque los drones lanzados por Irán son una versión mucho más básica del mismo dron que Rusia está refinando y actualizando de manera continua en su guerra en Ucrania.
El sistema que se envía, conocido como Merops, hace volar drones contra drones. Es lo bastante pequeño como para caber en la parte trasera de una camioneta de tamaño mediano, puede identificar drones y acercarse a ellos, y utilizar inteligencia artificial para navegar cuando las comunicaciones satelitales y electrónicas son interferidas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
ONU alerta: la guerra puede "escaparse de control"
El Universal
La escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán aumenta el riesgo de un conflicto regional
Casa Blanca resta importancia a datos rusos compartidos con Irán
AP
Kremlin afirma que no ha recibido solicitudes de asistencia militar de Irán.
ICE arresta a reportera de Nashville Noticias en Tennessee
AP
ICE afirma que la orden de arresto fue emitida y que la visa de Rodriguez había expirado.