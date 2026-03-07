logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

EU enviará un sistema antidrones a OM

Por AP

Marzo 07, 2026 03:00 a.m.
A
EU enviará un sistema antidrones a OM

Londres, Ing.- Un sistema antidrones estadounidense que ha funcionado contra drones rusos en Ucrania pronto será enviado a Oriente Medio para reforzar las defensas de Estados Unidos contra drones iraníes, informaron el viernes a The Associated Press dos funcionarios estadounidenses.

Aunque Estados Unidos ha utilizado con éxito los sistemas de misiles Patriot y THAAD para derribar misiles iraníes, actualmente hay un número limitado de defensas antidrones eficaces en Oriente Medio, según un funcionario de defensa estadounidense, uno de los dos funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato para tratar aviones militares delicados.

La respuesta de Estados Unidos para contrarrestar los drones Shahed de Irán ha sido "decepcionante", señaló el otro funcionario estadounidense, en particular porque los drones lanzados por Irán son una versión mucho más básica del mismo dron que Rusia está refinando y actualizando de manera continua en su guerra en Ucrania.

El sistema que se envía, conocido como Merops, hace volar drones contra drones. Es lo bastante pequeño como para caber en la parte trasera de una camioneta de tamaño mediano, puede identificar drones y acercarse a ellos, y utilizar inteligencia artificial para navegar cuando las comunicaciones satelitales y electrónicas son interferidas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    ONU alerta: la guerra puede escaparse de control
    ONU alerta: la guerra puede escaparse de control

    ONU alerta: la guerra puede "escaparse de control"

    SLP

    El Universal

    La escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán aumenta el riesgo de un conflicto regional

    Casa Blanca resta importancia a datos rusos compartidos con Irán
    Casa Blanca resta importancia a datos rusos compartidos con Irán

    Casa Blanca resta importancia a datos rusos compartidos con Irán

    SLP

    AP

    Kremlin afirma que no ha recibido solicitudes de asistencia militar de Irán.

    ICE arresta a reportera de Nashville Noticias en Tennessee
    ICE arresta a reportera de Nashville Noticias en Tennessee

    ICE arresta a reportera de Nashville Noticias en Tennessee

    SLP

    AP

    ICE afirma que la orden de arresto fue emitida y que la visa de Rodriguez había expirado.

    Estadounidenses varados en Oriente Medio denuncian falta de apoyo oficial
    Estadounidenses varados en Oriente Medio denuncian falta de apoyo oficial

    Estadounidenses varados en Oriente Medio denuncian falta de apoyo oficial

    SLP

    AP

    Más de 24,000 estadounidenses han regresado desde Oriente Medio, pero la mayoría por cuenta propia.