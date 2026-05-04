EU escoltará a barcos en Ormuz

Nueva York.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó este domingo que varios países, la mayoría ajenos al conflicto en Oriente Medio, han pedido ayuda para liberar sus embarcaciones del estrecho de Ormuz y que ha dado órdenes para que les ayuden a salir a partir del lunes, mientras se adelantan "conversaciones muy positivas con Irán".

"He instruido a mis representantes para que les informen que haremos todo lo posible para que sus buques y tripulaciones salgan del estrecho de forma segura. En todos los casos, han manifestado que no regresarán hasta que la zona sea segura para la navegación", afirmó el Jefe de Estado en su red social Truth.

Trump, no identificó a ninguno de los países que han solicitado la ayuda, al indicar que son "de todo el mundo" y agregó que los barcos están retenidos por un asunto que les es completamente ajeno.

Sólo son "espectadores neutrales e inocentes", añadió el líder republicano acerca de la guerra iniciada contra Irán el pasado 28 de febrero por su país e Israel y que ha afectado el paso por el estrecho de Ormuz, donde hay un bloqueo decretado por la nación islámica y se han registrado ataques a embarcaciones.

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"Por el bien de Irán, Oriente Medio y Estados Unidos, les hemos asegurado a estos países que guiaremos sus buques fuera de estas vías marítimas restringidas, para que puedan continuar con sus actividades con libertad", afirmó.

De acuerdo con Trump, este proceso, que ha denominado "Proyecto Libertad" comenzará en la mañana de este lunes, hora de Oriente Medio.

Por otra parte, Irán confirmó que ya recibió a través de Pakistán la respuesta de Estados Unidos sobre la propuesta iraní de 14 puntos destinada a poner fin a la guerra y aseguró que analiza el contenido antes de emitir una respuesta oficial.

"La posición de Estados Unidos sobre la propuesta de Teherán ha llegado a Irán a través de Pakistán", declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, a la televisión estatal.

Bagaei insistió en que la propuesta iraní "está centrada exclusivamente en poner fin a la guerra" y subrayó que "los asuntos relacionados con el programa nuclear no tienen absolutamente ningún lugar" en ese plan.