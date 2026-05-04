Celebran día de la Santa Cruz en Tanque de Guerrero

Con éxito se realizó la misa en conmemoración del Día de la Santa Cruz en la localidad de Tanque de Guerrero, donde el párroco del templo de San Francisco de Asís, Benjamín Moreno Aguirre, recordó a las y los fieles que la cruz es el símbolo universal de la cristiandad y el camino a través del cual, Jesucristo triunfó sobre la muerte y abrió la puerta a la redención humana sobre el pecado.

El oficio religioso se realizó en la capilla de San Isidro, ubicada en la citada localidad, la cual, por cierto, sigue en proceso de construcción con el apoyo de las y los creyentes.

El párroco recordó a las personas que acudieron a la capilla que este domingo de la Santa Cruz fue también en quinto domingo de la Pascua, periodo en el cual, Jesucristo reveló su presencia a sus más cercanos luego de romper "las ataduras de la muerte".

En la lectura del Evangelio, el oficiante recordó las palabras del nazareno a sus discípulos: "No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas; me voy a prepararos un lugar. Volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros. Y adonde yo voy, ya sabéis el camino".

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Ante la pregunta de Tomás "Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?", Jesús responde: "Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre".