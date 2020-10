EU expulsa a niños migrantes de otros países a México, reporta NYT

El gobierno estadounidense ha estado deportando a niños migrantes de otros países a México, reportó The New York Times.

La información se basa en parte en un correo electrónico interno de un alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, lo que viola un acuerdo entre Estados Unidos y México. Según el pacto, sólo los menores mexicanos y otros que contaran con la supervisión de un adulto podrían ser devueltos a ese país tras intentar cruzar la frontera.

De acuerdo con el Times, las expulsiones ponen en peligro a niños de Guatemala, Honduras y El Salvador, porque los envían a una nación donde no tienen familiares.

La mayoría, indica el medio, han quedado al cuidado de las autoridades de protección infantil mexicanas, que supervisan los refugios administrados por ONG y otros grupos.

El Times cifra en más de 200 las expulsiones en los últimos ocho meses. Recuerda que a inicios de mes se presentó un informe en el que se mencionó que no se han localizado a los padres de 545 niños migrantes que están en EU separados de sus familias desde 2017.

Según los acuerdos diplomáticos, los niños que no son mexicanos deben ser trasladados en vuelos operados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a sus naciones de origen.

El Times dice que Brian Hastings, jefe de la Patrulla Fronteriza del sector del Valle del Río Grande, reconoció que se enviaron a México a menores no mexicanos.

Hastings, según el medio, dijo que sin la política de regresar rápidamente a los migrantes por las normas debido a la pandemia, "tendríamos cantidades masivas de infecciones". Agregó que los agentes fronterizos deben comunicarse con la oficina consular mexicana cada vez que se expulsa a un menor no acompañado.

Desde la pandemia del coronavirus, recuerda el Times, el gobierno de Donald Trump ha expulsado a miles de niños migrantes a sus países de origen. Los menores fueron retenidos brevemente en instalaciones de la Patrulla Fronteriza o en hoteles, a menudo sin ninguna notificación previa a sus familiares.

"Bajo las leyes de inmigración resulta ilegal expulsar a un niño no mexicano a México", dijo Lee Gelernt, abogado de la American Civil Liberties Union (ACLU), una influyente organización de derechos civiles.

El Times reporta que Women's Refugee Commission recibió información que sugiere que al menos 208 menores centroamericanos fueron puestos en custodia de las autoridades mexicanas entre el 21 de marzo y el 5 de junio.