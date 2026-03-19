EU flexibiliza la sanción a Pdvsa

Washington.- La Administración de Donald Trump suavizó este miércoles las sanciones económicas impuestas a Venezuela para facilitar que las empresas energéticas estadounidenses puedan hacer negocios con Pdvsa, la petrolera estatal venezolana.

A medida que el Gobierno de Trump y el de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, normalizan relaciones, el Departamento del Tesoro ha emitido varias licencias para autorizar a las compañías estadounidenses a aumentar su participación en el sector energético venezolano.

La nueva autorización permite a empresas estadounidenses constituidas antes de enero de 2025 hacer negocios con Pdvsa.

Como condición, establece que los contratos deben regirse por el marco legal estadounidense, que cualquier disputa debe resolverse en Estados Unidos y que los pagos deben dirigirse a cuentas controladas por el Gobierno norteamericano.

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La licencia especifica que queda prohibido operar con personas o empresas sancionadas que no sean Pdvsa, así como realizar transacciones con Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y determinadas compañías chinas.

Tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de EU, Washington y las autoridades interinas han estrechado relaciones y, a inicios de marzo, restablecieron los vínculos diplomáticos, rotos desde 2019.

Venezuela cuenta con las mayores reservas de petróleo del mundo y las utilizadas para impulsar lo que alguna vez fue la economía más fuerte de AL. Pero la corrupción hizo que la producción disminuyera desde los 3.5 millones de barriles por día que se producían en 1999, a menos de 400,000 barriles por día en 2020.