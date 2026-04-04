EU pierde dos aviones en Irán

Dubái, EAU.- Dos aviones militares de Estados Unidos fueron derribados en incidentes separados el viernes en Irán, y aunque uno de los tripulantes fue rescatado, se desconocía el paradero de al menos otro, lo que representa una fuerte escalada en la guerra que inició hace casi cinco semanas.

Es la primera vez que aeronaves de Estados Unidos son derribadas en el conflicto, y ocurrió apenas dos días después que el presidente estadounidense Donald Trump dijera en un discurso transmitido a nivel nacional que Estados Unidos ha "vencido y diezmado por completo a Irán", y que "iba a terminar el trabajo, y lo vamos a terminar muy rápido".

Un avión de combate de Estados Unidos fue derribado en Irán, informaron funcionarios. Un tripulante estadounidense de ese avión fue rescatado, pero un segundo estaba desaparecido.

El rescate se realizó durante una operación de búsqueda del ejército estadounidense, de acuerdo con un funcionario estadounidense y uno israelí. No se dieron a conocer detalles. Pero el Pentágono notificó a la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes que se desconoce el estatus de un segundo militar.

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Por separado, algunos medios estatales iraníes dijeron que una aeronave A-10 de Estados Unidos se estrelló en el golfo Pérsico después de ser alcanzada por fuerzas de defensa iraníes.

Antes, un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato para discutir una situación militar delicada, dijo que no estaba claro si la aeronave se estrelló o fue derribada, o si Irán estuvo involucrado. Según explicaron al Times, el único pasajero que viajaba en el A-10 se encuentra bien y está bajo custodia estadounidense.

Irán ataca planta desalinizadora y refinería

La noticia sobre el avión de combate se dio luego que la refinería kuwaití de Mina al-Ahmadi fuera atacada por Irán. La empresa estatal Kuwait Petroleum Corp. informó que los bomberos trataban de controlar varios incendios.

Kuwait también señaló que un ataque iraní causó "daños materiales" en una planta desalinizadora. Estas instalaciones proporcionan la mayor parte del agua potable que se consume en los Estados del golfo Pérsico y se han convertido en un objetivo clave en la guerra.

En Baréin, las sirenas de alerta advirtieron de ataques iraníes, Arabia Saudí anunció que había destruido varios drones iraníes e Israel reportó la llegada de misiles.

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos cerraron un yacimiento de gas luego que, según reportes, la intercepción de un misil arrojara escombros y causara un incendio.

Activistas reportaron ataques en los alrededores de Teherán y en Isfahán, una ciudad del centro del Irán, pero no estaba claro qué objetivos habían sido impactados.