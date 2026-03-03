EU podría enviar infantería a OM

Washington.- El presidente estadounidense Donald Trump rechazó el lunes las crecientes críticas de que no ha hecho lo suficiente para explicar por qué era necesario iniciar ahora una guerra contra Irán ni para articular su visión de un desenlace para el conflicto que se agudiza.

La frustración no proviene sólo de la izquierda política, sino también de su base de simpatizantes —agrupada bajo el lema de campaña MAGA, siglas en inglés de "Hagamos grande a Estados Unidos otra vez"—, a medida que el conflicto se expande, los precios de la energía se disparan y aumenta el número de muertos en Oriente Medio en una guerra que, según plantea el gobierno, quizás apenas esté en sus etapas iniciales.

Trump también parecía dejar abierta la posibilidad de una participación militar más amplia de Estados Unidos, diciéndole el lunes al New York Post que no descarta la posibilidad de enviar infantería. Esto ocurrió mientras el secretario de Defensa, Pete Hegseth, les decía a los periodistas que el gobierno no se metería en el ejercicio "insensato" de anticipar "lo que haremos o no haremos".

"Yo no me pongo nervioso con respecto al envío de infantería; como dice todo presidente: ´No habrá soldados sobre el terreno´. Yo no lo digo", expresó Trump. "Yo digo: ´probablemente no los necesitamos´, (o) ´si eran necesarios´".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Esto no es Irak. Esto no es interminable", señaló Hegseth, si bien advirtió que es probable que haya más bajas estadounidenses en las próximas semanas.

Hegseth, junto con el general de la Fuerza Aérea Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, ofrecieron la primera conferencia de prensa del gobierno de Trump desde los ataques del sábado.

Preguntado sobre si ahora hay tropas sobre el terreno en Irán, Hegseth respondió: "No, pero no vamos a entrar en el ejercicio de lo que haremos o no haremos". Afirmó que era una "necesidad" esperar que funcionarios de Estados Unidos digan públicamente "hasta aquí exactamente vamos a llegar".