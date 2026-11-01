Europa registra ola de protestas

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París, Fra.- Cientos de miles de manifestantes, en su mayoría jóvenes, salieron a las calles de toda Francia en el tercer fin de semana consecutiva de protestas por el costo de vida y la educación.

Se desplegaron unos 70,000 policías y gendarmes en todo el país, y las marchas de París fueron trasladadas a las afueras de la capital. También se reportaron manifestaciones encabezadas por jóvenes en Alemania e Italia.

El gobierno de Francia estimó que 320,000 personas protestaron en todo el país el sábado, menos que en protestas anteriores pero aún así una participación significativa. Las autoridades en Francia reportaron hasta ahora unos 300 arrestos en todo el país.

En Porte de Bagnolet, en el extremo oriental de París, miles de personas se reunieron detrás de una fila de estudiantes que encabezaban la marcha tomados de la mano. Agentes de seguridad de la CGT, uno de los sindicatos más grandes de Francia, vigilaban al frente de la concentración, mientras la policía se agrupaba en calles laterales.

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Las quejas de los manifestantes son diversas. Cada grupo llevaba su propia pancarta: estudiantes de secundaria, activistas climáticos y personas indignadas por el costo de la vida.

En la multitud destacaban algunos disfraces de Halloween, entre ellos un Michael Jackson zombie de "Thriller", un pirata y un Spider-Man. Los manifestantes esperaban con calma, coreando y cantando a través de megáfonos.

Más tarde, estallaron enfrentamientos cerca de Porte de Charenton, donde terminó la marcha.

En Alemania, una iniciativa juvenil llamada "Gen Z regelt" —que podría traducirse como "La Generación Z se encarga"— convocó movilizaciones en más de 30 ciudades "por la educación, la salud, la protección del clima y una vida asequible", y contra el regreso del servicio militar obligatorio. Los organizadores aseguraron que decenas de millas participarían en las protestas en todo el país, pero no se dispuso de inmediato de cifras oficiales.

Miles de manifestantes, incluidas familias con niños pequeños, convergieron en el centro de Lisboa para protestar pacíficamente por la crisis de vivienda de Portugal, sosteniendo carteles que decían "Casas o fuego" y "No tenemos miedo".

En La Haya, Holanda, hubo una fuerte presencia policial en y alrededor de la zona comercial del centro el sábado por la tarde tras llamados en internet a protestas, y temores de disturbios y saqueos. Sin embargo, no se registraron grandes altercados.