Evacuación en Aeropuerto de Miami por Objeto Sospechoso
El Departamento del Sheriff de Miami-Dade lleva a cabo investigaciones tras incidente con objeto sospechoso en el Aeropuerto de Miami.
CIUDAD DE MÉXICO, enero 25 (EL UNIVERSAL).- El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) registró la noche de este domingo cierres temporales y retrasos en varias de sus terminales luego de que se reportara un objeto sospechoso en la Terminal Sur, lo que activó los protocolos de seguridad.
De acuerdo con información oficial, los puntos de control de la TSA en las salas G, H y J fueron evacuados y cerrados de manera preventiva, mientras el Departamento del Sheriff de Miami-Dade realizaba las investigaciones correspondientes.
Durante este periodo, las autoridades advirtieron a los pasajeros sobre posibles demoras y recomendaron prever tiempo adicional para llegar al aeropuerto.
Horas más tarde, la oficina del Miami-Dade Sheriff´s dio el visto bueno, por lo que los puntos de control y las áreas circundantes comenzaron a reabrirse de forma gradual, permitiendo la reanudación de las operaciones.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El aeropuerto agradeció la paciencia de los viajeros mientras se normalizaba la situación.
no te pierdas estas noticias
Evacuación en Aeropuerto de Miami por Objeto Sospechoso
El Universal
El Departamento del Sheriff de Miami-Dade lleva a cabo investigaciones tras incidente con objeto sospechoso en el Aeropuerto de Miami.
Trump acusa a demócratas de caos en Minneapolis
El Universal
Las acusaciones de Trump apuntan a los demócratas por la muerte de ciudadanos en medio de disturbios en Minneapolis.
Ambicioso plan de Trump para la industria petrolera venezolana
EFE
El presidente Trump propone un plan ambicioso para la industria petrolera venezolana, ¿cuáles son los obstáculos a enfrentar?