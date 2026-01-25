logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VESTIDOS DE NOCHE CON BORDADOS INDÍGENAS

Fotogalería

VESTIDOS DE NOCHE CON BORDADOS INDÍGENAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Evacuación en Aeropuerto de Miami por Objeto Sospechoso

El Departamento del Sheriff de Miami-Dade lleva a cabo investigaciones tras incidente con objeto sospechoso en el Aeropuerto de Miami.

Por El Universal

Enero 25, 2026 08:17 p.m.
A
Evacuación en Aeropuerto de Miami por Objeto Sospechoso

CIUDAD DE MÉXICO, enero 25 (EL UNIVERSAL).- El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) registró la noche de este domingo cierres temporales y retrasos en varias de sus terminales luego de que se reportara un objeto sospechoso en la Terminal Sur, lo que activó los protocolos de seguridad.

De acuerdo con información oficial, los puntos de control de la TSA en las salas G, H y J fueron evacuados y cerrados de manera preventiva, mientras el Departamento del Sheriff de Miami-Dade realizaba las investigaciones correspondientes.

Durante este periodo, las autoridades advirtieron a los pasajeros sobre posibles demoras y recomendaron prever tiempo adicional para llegar al aeropuerto.

Horas más tarde, la oficina del Miami-Dade Sheriff´s dio el visto bueno, por lo que los puntos de control y las áreas circundantes comenzaron a reabrirse de forma gradual, permitiendo la reanudación de las operaciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El aeropuerto agradeció la paciencia de los viajeros mientras se normalizaba la situación.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Evacuación en Aeropuerto de Miami por Objeto Sospechoso
Evacuación en Aeropuerto de Miami por Objeto Sospechoso

Evacuación en Aeropuerto de Miami por Objeto Sospechoso

SLP

El Universal

El Departamento del Sheriff de Miami-Dade lleva a cabo investigaciones tras incidente con objeto sospechoso en el Aeropuerto de Miami.

Trump acusa a demócratas de caos en Minneapolis
Trump acusa a demócratas de caos en Minneapolis

Trump acusa a demócratas de caos en Minneapolis

SLP

El Universal

Las acusaciones de Trump apuntan a los demócratas por la muerte de ciudadanos en medio de disturbios en Minneapolis.

Ambicioso plan de Trump para la industria petrolera venezolana
Ambicioso plan de Trump para la industria petrolera venezolana

Ambicioso plan de Trump para la industria petrolera venezolana

SLP

EFE

El presidente Trump propone un plan ambicioso para la industria petrolera venezolana, ¿cuáles son los obstáculos a enfrentar?

Familiares de presos políticos celebran excarcelaciones en Venezuela
Familiares de presos políticos celebran excarcelaciones en Venezuela

Familiares de presos políticos celebran excarcelaciones en Venezuela

SLP

EFE

Familias en Venezuela reciben con alegría las excarcelaciones de presos políticos, mientras continúan las liberaciones en el país.