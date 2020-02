Evacuados de China, entre ellos 10 mexicanos, llegan a Francia

Una decena de mexicanos repatriados de la ciudad de Wuhan, epicentro en China del brote del coronavirus, llegaron este domingo a Francia, donde tendrán una revisión sanitaria antes de continuar su viaje a su país natal, informó la Secretaría mexicana de Salud.



"En caso de ser necesario, Francia instruirá cuarentena de 14 días. Aquellos que no presenten sintomatología podrán continuar su camino a México. A su arribo al territorio nacional serán evaluados nuevamente por la autoridad sanitaria mexicana", estableció la dependencia federal en un comunicado.



Estas personas son todas las que habían solicitado el apoyo del Gobierno mexicano para desalojar el área de Wuhan, en la provincia de Hubei, según las secretarías de Salud y de Relaciones Exteriores, que afirmaron que sus casos cumplen con los criterios de sanidad aplicables ante el brote del virus 2019-nCoV.



Gracias al apoyo del Gobierno francés, los mexicanos llegaron a la ciudad de Istres, donde se realizará una evaluación para la que los Centros Nacionales de Enlace para Reglamento Sanitario Internacional de México y Francia "se encuentran en estrecha comunicación", de acuerdo con el boletín del ministerio sanitario mexicano.



Aunque no precisó sus nacionalidades, la ministra francesa de Sanidad, Agnès Buzyn, informó que hay "una veintena" de repatriados que deben someterse a pruebas médicas inmediatas por presentar síntomas de un posible contagio con el coronavirus.



Estos viajeros sospechosos iban en este segundo vuelo que recibe Francia de repatriados procedentes de Wuhan, en el que iban estos 10 mexicanos, entre un total de 258 pasajeros, de los que 65 son franceses y el resto ciudadanos de 29 nacionalidades diferentes.



Al informar que cada mes llegan a México más de 10.000 viajeros provenientes de China, la Secretaría de Salud explicó que el Gobierno actúa de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Esto significa, precisó la dependencia, que, al igual que en Canadá y países europeos, "no se requieren revisiones médicas generalizadas" para los pasajeros que no presenten síntomas, lo que evitar interferir "innecesariamente" con el movimiento internacional de bienes y personas.



"Solamente los pasajeros que viajan desde la provincia de Hubei, China, son sujetos de revisiones médicas a su llegada al territorio nacional. Los pasajeros provenientes de Hubei y que tienen síntomas (fiebre, tos, dolor de garganta, etc.) son casos sospechosos de enfermedad respiratoria por el nuevo coronavirus", detalló.



El traslado oficial de estos 10 mexicanos se suma a la llegada, este sábado, de 18 estudiantes mexicanos en un vuelo comercial al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) procedentes del Aeropuerto Internacional Xi'An-Xianyang, de la ciudad china de Xi'an, capital de la provincia central de Shaanx.



Estos jóvenes forman parte de un grupo de 52 mexicanos que estudiaban en China y que, ante el temor de contagiarse, volverán a México en los próximos días a solicitud de sus familias.



"Los jóvenes residentes del estado de Guanajuato que arribaron a México el 1 de febrero de 2020 provienen de otras provincias de China diferentes a la región de Hubei y no presentan síntomas, por lo que no requieren revisión o atención médica", aseveró la Secretaría de Salud.