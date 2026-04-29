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Evacuan a más de 200 en China por inundaciones

Equipos de rescate auxiliaron a los residentes de la ciudad de Qinzhou tras lluvias torrenciales

Por AP

Abril 29, 2026 03:00 a.m.
A
Evacuan a más de 200 en China por inundaciones

BEIJING.- Las fuertes inundaciones provocadas por lluvias torrenciales dejaron autos sumergidos y obligaron a evacuar a más de 200 residentes en una ciudad del sur de China, informó el martes la prensa estatal.

Equipos de rescate desplegaron botes inflables para ayudar a trasladar a algunos residentes atrapados en sus viviendas en la ciudad de Qinzhou, en la región de Guangxi, informó la agencia oficial de noticias Xinhua. Imágenes de video de Xinhua mostraban a rescatistas avanzando a pie por agua que les llegaba al pecho ya bomberos cargando en brazos a residentes ancianos.

Las autoridades de Qinzhou indicaron que la estación meteorológica de la ciudad registró más de 270 milímetros de lluvia durante un período de 24 horas que terminó a las 8 de la mañana del lunes. Era la mayor cantidad registrada allí en un solo día de abril.

Las autoridades citaron a Lin Nan, analista meteorológico, quien señaló en una publicación en WeChat que precipitaciones tan intensas en las regiones costeras del sur de China por lo general ocurren sólo después de la llegada del monzón de verano, entre mediados y finales de mayo. Lin agregó que es raro ver un aguacero tan fuerte a finales de abril.

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Las escuelas de toda la ciudad reanudaron las clases la mañana del martes y el tráfico circulaba con normalidad en la mayoría de los lugares, según un medio operado por las autoridades chinas de gestión de emergencias.

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