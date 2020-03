Evacuan tripulantes de dos cruceros en Miami con síntomas de COVID-19

Más de una docena de tripulantes de dos barcos de Costa Cruceros fondeados cerca del puerto de Miami fueron evacuados este jueves de los barcos y llevados a hospitales de Miami porque al cabo de un largo viaje presentan problemas respiratorios que pueden ser indicativos de COVID-19.



La evacuación se realizó, según pudo constatar Efe, en pequeñas embarcaciones bajo la dirección de la Guardia Costera, y una vez en tierra fueron llevados a los hospitales en ambulancias.



En un comunicado de prensa, el condado Miami-Dade dijo que la Guardia Costera de EE.UU. está facilitando las evacuaciones médicas dado que "varios miembros de la tripulación" de los dos cruceros presentan síntomas respiratorios "compatibles con neumonía y bronquitis".



Portavoces de Jakson Health Systems dijeron que están trabajando conjuntamente con otros proveedores de servicios de salud como University of Miami Health System y Baptist Health para atender a los tripulantes con síntomas.



"Aunque estamos comprometidos con preservar recursos para los miamenses, una comunidad internacional como Miami nunca debe volver la espalda a las personas a bordo de los barcos que llegan a nuestras costas", indicó Jackson memorial en un comunicado.



Los evacuados serán internados en hospitales de los tres grupos, dijo un comunicado.



Costa, que pertenece a la corporación Carnival, había informado previamente que los buques Favolosa y Magica se dirigían hacia Miami, donde iban a proceder "al desembarco médico de los miembros de la tripulación que necesitan atención hospitalaria, en cooperación con las autoridades locales".



La compañía precisó que los barcos "permanecerán fuera del Puerto de Miami" hasta el sábado, mientras organizan los viajes aéreos de regreso a Europa y Asia para repatriar a la mayoría de los miembros de la tripulación.



"Solo quedará un pequeño número a bordo de los dos barcos para realizar todas las tareas necesarias", indicó Costa.



Según la compañía italiana, a ambos barcos se les había denegado el desembarco en "varios" puertos del Caribe.



Además de estos dos cruceros, el Zandaam, de Holland America, también del grupo Carnival y con al menos 77 personas con síntomas de gripe, y el Coral Princess, de Princess Cruises, "sin casos confirmados de COVID-19", están navegando hacia Florida, donde al menos 28 personas han muerto debido a la pandemia.



Carnival, con sede en Miami, señaló este jueves a Efe que hay un total de seis barcos de una flota de más de cien cruceros que posee esta compañía estadounidense que buscarán atracar durante este fin de semana.



Roger Frizzell, director de comunicaciones de Carnival, dijo que es una tarea "difícil" por el cierre de puertos debido a la crisis del COVID-19. y precisó que se trata de cruceros que hacían largos itinerarios, algunos "por el mundo", cuando la compañía anunció la suspensión de los viajes.



La mayoría de las grandes navieras, entre ellas también Royal Caribbean Cruises y Norwegian, suspendieron a mediados de marzo todos los viajes, salvo los que estaban en curso, después de que los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. recomendase no viajar en cruceros como medida preventiva frente al coronavirus.



El portavoz señaló que a bordo de los dos barcos de Costa no hay pasajeros, solo miembros de la tripulación y que están buscando desembarcar a estas personas para que regresen a sus hogares.



El barco dejó en varios puertos a los turistas, algunos de ellos portadores del COVID-19.



En los condados de Miami-Dade y Broward se concentra la mitad de los 2.355 casos confirmados de coronavirus en Florida, 28 de los cuales han resultado mortales, según el último informe del Departamento de Salud del estado.