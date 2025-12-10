Evalúa Japón daños por sismo de magnitud 7,5

TOKIO.- Japón evaluó los daños el martes y anunció a la población sobre posibles réplicas después de que un terremoto de magnitud 7,5 ocurrido a última hora de la noche causaría lesiones, daños leves y un tsunami en comunidades costeras del Océano Pacífico.

Al menos 34 personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, informó la Agencia de Manejo de Incendios y Desastres. La mayoría fueron golpeadas por objetos que caían, informó la emisora pública NHK.

La primera ministra, Sanae Takaichi, dijo a los periodistas que se había formado un grupo de trabajo de emergencia para evaluar urgentemente los daños. "Estamos poniendo la vida de las personas en primer lugar y haciendo todo lo que podemos".

En una sesión parlamentaria el martes, Takaichi prometió que el gobierno continuaría con su máximo esfuerzo y recordó a las personas que deben proteger sus propias vidas.

El terremoto de magnitud 7,5 ocurrió alrededor de las 11:15 de la noche en el océano Pacífico, a unos 80 kilómetros (50 millas) de la costa de Aomori, la prefectura más al norte de la isla principal de Honshu. El Servicio Geológico de Estados Unidos estimó el terremoto en una magnitud de 7,6 y dijo que ocurrió a 44 kilómetros (27 millas) por debajo de la superficie.