Senado aprueba reforma para endurecer penas por abuso sexual

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 9 (EL UNIVERSAL).- Un mes después de que la presidenta Claudia Sheinbaum fue víctima de acoso sexual, el Senado de la República aprobó este martes una iniciativa de reforma que redefine el delito de abuso sexual en el Código Penal Federal y endurece las penas de prisión tanto para el abuso como para las violaciones.

El dictamen establece que cualquier acto sexual realizado sin el consentimiento de la víctima constituirá abuso sexual, y lo castigará con tres a siete años de prisión, además de una multa de 200 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Estas penas representan un marco más severo que el vigente y buscan responder a la alta incidencia de delitos sexuales en el país.

Lista de agravantes en el abuso sexual

El dictamen incorpora una amplia lista de circunstancias agravantes que podrán elevar la pena hasta en una tercera parte cuando el delito se cometa con:

· Violencia física o moral

· Por dos o más personas

· En lugares despoblados

· Por servidores públicos

· Ministros de culto

· Docentes o personas encargadas de cuidados

· Contra víctimas en estado de inconsciencia

· Bajo sustancias

· En embarazo o puerperio

· Por motivos de género, orientación sexual o identidad de género

· Contra personas en situación de vulnerabilidad o defensoras de derechos humanos

En la práctica, estos supuestos podrían llevar las penas por abuso sexual por encima de los nueve años de prisión, dependiendo del caso.

El dictamen también retoma ajustes relacionados con el artículo 266 Bis del Código Penal Federal, en el cual se prevén penas que pueden ir mucho más allá del rango base cuando se acrediten formas específicas de violencia sexual.

Aunque el documento mantiene la estructura general del artículo, el énfasis está en sancionar de manera más severa a los agresores y eliminar interpretaciones que antes reducían la penalidad.

Otra modificación clave es que el delito se perseguirá de oficio, lo que significa que las autoridades podrán iniciar una investigación aun sin denuncia formal de la víctima.

Esto, combinado con las penas aumentadas, refuerza el carácter punitivo de la reforma: prisión obligatoria, sin posibilidad de minimizar los hechos por supuesta falta de resistencia.

Aunque el dictamen introduce talleres de reeducación, servicio social y atención psicológica para la víctima, el centro de la propuesta es elevar la responsabilidad penal y aumentar los años de cárcel para quienes cometan abuso o violación.

El dictamen, aprobado por unanimidad, será enviado a la Cámara de Diputados para continuar su trámite legislativo.

La presidenta Sheinbaum sufrió hostigamiento sexual el pasado 5 de noviembre y 20 días después, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, presentó esta iniciativa.