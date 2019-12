Evita Mujica opinar sobre AMLO; "tengo que respetar la casa donde estoy", dice

El expresidente de Uruguay, José Mujica deseó a México y a su pueblo el mayor entendimiento y tolerancia para la etapa de la historia que enfrenta y para esperar que se vaya el vecino relativamente incómodo que tiene, en referencia al presidente Donald Trump.

"Hay que ser presidente de México con ese vecino que tiene, por favor ténganlo presente", añadió Mujica, quien se reservó su derecho de opinar sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador, expresó durante una presentación en la Universidad Iberoamericana.

"Estúpido sería de mi parte no ser dueño de mi silencio. No quiero hablar de López Obrador porque no me conviene hablar porque tengo que respetar la casa donde estoy, porque tengo que desearle suerte y comprensión al pueblo mexicano, que vaya que tiene problemas para que yo venga a tirarle más problemas todavía sin ayudarlo a solucionar ninguno", acotó.