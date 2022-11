Ex ministro británico busca redención en programa televisivo

Matt Hancock, el ex ministro de Salud de Gran Bretaña propenso a estar involucrado en escándalos, busca el domingo una forma improbable de redención: Intentar ganar "I'm A Celebrity... Get Me Out of Here", un agotador y a menudo espantoso reality show ambientado en la jungla australiana.

Hancock dirigió la respuesta británica al COVID-19 en el primer año de la pandemia, diciendo a la gente que se mantuviera alejada de los demás para proteger el servicio de salud, y luego fue sorprendido infringiendo las propias normas de su gobierno cuando salió a la luz un vídeo en el que se le veía besando y metiendo mano a una ayudante con la que tenía un amorío.

Se vio obligado a dimitir cuando el periódico The Sun publicó las imágenes de las cámaras de seguridad. Esta vez, sin embargo, sabe que la cámara está encendida y se comporta de forma aún más desagradable para muchos: comiendo las partes inferiores crudas de camellos, vacas y ovejas, entre otras cosas.

El programa envía a un grupo de famosos a la selva australiana, los somete a pruebas con arañas y serpientes, y los elimina uno a uno en función del voto del público.

Aunque a muchos británicos les ha disgustado la aparición de Hancock, debido a que lo culpan de aparentes fallos en la respuesta temprana del gobierno a la pandemia, los espectadores han desbaratado las expectativas votando por Hancock para que pase a la final del domingo por la noche. Compite con la ex estrella del fútbol inglés Jill Scott y el actor Owen Warner.

El ex ministro de salud ya ha visto la espalda del cantante de Culture Club Boy George y del ex jugador de rugby Mike Tindall, cuya esposa, Zara, es sobrina del rey Carlos III. El cuerpo de Tindall se enfrentó a Hancock en otra de las pruebas del programa, y se ha burlado del politiqueo del ex ministro.

"Está claro que quiere ganar", dijo Tindall, añadiendo que Hancock apuntaba constantemente a la cámara con su camiseta con el número de identificación electoral. "Una vez político, siempre político. Siempre buscando votos".

Sus compañeros políticos se han mostrado menos entusiastas que el público que vota en el programa. Cuando se anunció que Hancock iba a aparecer, fue criticado por sus colegas legisladores, incluidos muchos de su propio partido, y fue suspendido como miembro conservador del Parlamento.