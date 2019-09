Exabogado de Stormi Daniels enfrentará juicio por fraude en Nueva York

Un juez de una corte federal en Nueva York determinó este martes que el mediático abogado estadounidense Michael Avenatti enfrentará juicio por fraude en esta ciudad por el presunto robo de 300.000 dólares a la estrella porno Stormy Daniels, a quien representó en su caso contra el presidente Donald Trump.



Avenatti había solicitado a la jueza Debora Batts, de la corte federal para el distrito sur de Nueva York, que este caso fuera trasladado a la jurisdicción de California, donde también enfrenta otros cargos por defraudar a clientes.



Sin embargo, la magistrada falló hoy en su contra señalando que se queda en Nueva York porque este caso no es similar a los que se ventilan en contra del polémico abogado en California, como alegó Avenatti, de acuerdo con el New York Post.



La jueza señaló en su decisión que los cargos contra el letrado en ese estado involucra a cinco víctimas y una amplia gama de presuntas conductas delictivas que incluyen, entre otras, fraude bancario, fiscal, obstrucción y delitos de declaraciones falsas que se cometieron durante cinco años y se presentaron como una acusación de 36 cargos, agrega el rotativo.



La jueza recordó en su decisión que en Nueva York el caso en esta ciudad involucra sólo a una víctima y se le presentaron dos acusaciones por separado, una por el presunto robo de los 300.000 dólares y otra por extorsionar a la firma deportiva Nike, de los que se declaró no culpable.



De acuerdo con la acusación que la Fiscalía federal dio a conocer el pasado mayo en Nueva York, el abogado "usó su posición de confianza para robar un avance (monetario) del libro de su cliente" y así "mantener su extravagante estilo de vida", incluyendo el pago mensual de su coche deportivo Ferrari.



Explicó en ese entonces que Avenatti envió al agente literario de Daniels un documento "supuestamente firmado" por ella instruyéndolo a enviar los pagos del libro a una cuenta que estaba controlada por él. "En total, Avenatti robó aproximadamente 300.000 dólares" a la víctima, y le debe la mitad, señala el documento.



La jueza no ha establecido una fecha para el inicio del proceso judicial contra Avenatti en esta ciudad.