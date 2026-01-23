Excepticismo en Gaza por la paz

EL CAIRO, Egipto.- Palestinos desesperados escarbaban con sus propias manos en un vertedero en Gaza en busca de objetos de plástico para quemar y mantenerse calientes en el frío y húmedo invierno, luego de dos años de guerra entre Israel y Hamás.

La escena en el área de Muwasi de la ciudad de Jan Yunis contrasta con la visión del territorio proyectada por los líderes mundiales reunidos en Davos, Suiza, donde inauguraron la Junta de Paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que supervisará la reconstrucción de Gaza.

En el Foro Económico Mundial en Davos, Trump afirmó que "niveles récord" de ayuda humanitaria han ingresado a Gaza desde que comenzó en octubre un alto el fuego mediado por Estados Unidos. Su año, Jared Kushner, y el enviado estadoundiense Steve Witkoff promocionaron triunfalmente el potencial de desarrollo del devastado territorio.

Una realidad muy diferente

En Gaza, meses después de la tregua, cientos de millas de palestinos aún languidecen en campamentos de desplazados, refugiados en tiendas de campaña y edificios devastados por la guerra, incapaces de protegerse de las temperaturas que caen por debajo de los 10 grados Celsius (50 Fahrenheit) por la noche.

A pesar del alto fuego, todavía hay ataques mortales recurrentes en Gaza. El jueves, un bombardeo de tanques israelíes mató a cuatro palestinos al este de Ciudad de Gaza, según Mohamed Abu Selmiya, director del Hospital Shifa, a donde se llevaron los cuerpos. El ejército israelí no comentó al respecto.

Algunos en Gaza expresaron escepticismo sobre la Junta de Paz de Trump.

"Este comité incluye a israelíes. No entiendo, como ciudadanos, ¿cómo podemos entender esta situación?", dijo el jueves Rami Ghalban, quien fue desplazado de Jan Yunis. "Los israelíes que nos infligieron sufrimiento".

Pero para otros, lidiar con lo que está por venir parece inútil.

"Estamos en una posición donde no hay alternativas", dijo Fathi Abu Sultan. "Nuestra situación es miserable".

Aunque el flujo de ayuda a Gaza ha aumentado significativamente desde el alto el fuego, los residentes dicen que el combustible y la leña escasean. Los precios son exorbitantes y buscar leña es peligroso. Dos niños de 13 años murieron baleados por soldados israelíes el miércoles mientras intentaban recolectar leña, dijeron funcionarios médicos.

En el Hospital Nasser, en el sur de Gaza, decenas de palestinos se reunieron el jueves para llorar a tres periodistas palestinos, incluido un colaborador frecuente de Agence France-Presse, asesinado el día anterior cuando un ataque israelí alcanzó su vehículo, según funcionarios de salud de Gaza.

El ejército israelí dijo que el ataque se produjo después de que detectó a sospechosos que operaban un dron que representaba una amenaza para sus soldados.