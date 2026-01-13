Exigen a EU detener operación migratoria

MINNEAPOLIS, Minnesota.- El estado de Minnesota y las ciudades gemelas de Minneapolis y St. Paul interpusieron el lunes una demanda contra el gobierno del presidente Donald Trump con el fin de detener una operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) tras la muerte de una mujer de Minneapolis que fue baleada por uno de los agentes del ICE, desatando indignación y protestas en distintos puntos del país.

Según la demanda, el operativo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) es una violación a la Primera Enmienda y otras protecciones constitucionales.

La denuncia busca una orden de restricción temporal para frenar o limitar la operación.

"Esto es, en esencia, una invasión federal de las Ciudades Gemelas en Minnesota, y debe detenerse", dijo el fiscal general del estado, Keith Ellison, en una conferencia de prensa. "Estos agentes del estado federal, mal entrenados, agresivos y armados, han aterrorizado a Minnesota con una conducta ilegal generalizada".

El DHS dice que planea enviar a más de 2.000 agentes de inmigración a Minnesota y afirma que ha realizado más de 2.000 arrestos desde que comenzó la operación el mes pasado. El ICE ha dicho que se trata de su mayor operación migratoria hasta la fecha.

La demanda acusa al gobierno del republicano Trump de violar los derechos de libertad de expresión al apuntar a un estado progresista que favorece a los demócratas y da la bienvenida a los inmigrantes.

"Nos están atacando por cómo nos vemos y nos escuchamos. Nuestros residentes tienen miedo. Y, como funcionarios locales, tenemos la responsabilidad de actuar", dijo la alcaldesa de St. Paul, Kaohly Her, quien nació en Laos.

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, acusó a los funcionarios de Minnesota de ignorar la seguridad pública.

"El trabajo del presidente Trump es proteger al pueblo estadounidense y hacer cumplir la ley, sin importar quién sea su alcalde, gobernador o fiscal general del estado", afirmó McLaughlin. "Eso es lo que está haciendo el gobierno de Trump; tenemos la Constitución de nuestro lado en este asunto, y no podemos esperar a demostrarlo en la corte".

El gobierno también enfrenta una nueva demanda presentada en relación a un operativo similar en Illinois. Más de 4.300 personas fueron arrestadas el año pasado como parte de la "Operación Midway Blitz".