Exmandatario británico amenaza con demandar a Johnson si intenta suspender al Parlamento

LONDRES (AP) — Un ex primer ministro británico amenazó el miércoles con llevar a los tribunales a Boris Johnson, candidato a liderar el Partido Conservador, si intenta suspender el Parlamento para conseguir una salida de la Unión Europea sin acuerdo.



John Major dijo el miércoles a la BBC que cerrar el Parlamento sería inaceptable y contrario a la tradición, y que en ese caso pediría una intervención judicial para impedirlo. La propuesta de Major es importante porque el Parlamento ha indicado varias veces su rechazo a un Brexit duro, pero no tiene una forma clara de evitarlo. Una demanda podría plantear una nueva ruta.

"No puedes y no debes eludir al Parlamento de esa forma", afirmó. "No alcanzo a comprender cómo se le puede pasar a nadie por la cabeza que eso esté bien".

Major hizo sus declaraciones tras un debate televisado entre Johnson y Jeremy Hunt, que aspiran a suceder a la líder conservadora y primera ministra, Theresa May.

Johnson, que ha dicho que abandonar la UE en la fecha prevista del 31 de octubre es un asunto de "vida o muerte", se negó a descartar en un momento del debate la opción de eludir al Parlamento, y así evitar que los legisladores impidieran una salida sin acuerdo.

"No voy a descartar nada, del mismo modo que no voy a descartar una salida sin acuerdo", dijo el aspirante. "Creo que es absolutamente extraño en este punto de las negociaciones que Gran Bretaña esté debilitando de nuevo su posición".

Hunt rechazó de plano la idea y la tachó de peligrosa.

"Cuando eso ha ocurrido en el pasado, cuando el Parlamento se ha visto apartado contra su voluntad, de hecho tuvimos una guerra civil", dijo en alusión al choque en el siglo XVII entre monárquicos y el Parlamento sobre cómo debía gobernarse el país. El Parlamento salió vencedor. El rey Carlos I fue juzgado y ejecutado.

El proceso para terminar el curso parlamentario antes de tiempo requeriría la aprobación formal de la reina de Inglaterra, Isabel II. Major dijo que esa petición arrastraría a la monarca, normalmente neutral, a una controversia constitucional.

"No hay ninguna justificación concebible, estemos como estemos, para cerrar el Parlamento y así eludir su soberanía", aseguró Major. "Creo recordar que los defensores del Brexit, liderados por el señor Johnson, de hecho hicieron campaña en el referendo a favor de la soberanía del Parlamento (...) No puede importarles la soberanía del Parlamento salvo cuando es un inconveniente para el señor Johnson".