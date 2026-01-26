Exministra británica abandona Partido Conservador y se suma al partido Reform UK de ultraderecha

LONDRES (AP) — La exministra del Interior británica Suella Braverman, una legisladora antinmigración, se unió el lunes a la fila de desertores del Partido Conservador para irse al partido rival de ultraderecha Reform UK.

Braverman, quien fue despedida de su cargo como ministra del Interior en 2023 luego de divergir repetidamente de la política gubernamental, dijo que dejaba a los conservadores después de 30 años y que representará a su circunscripción en el sur de Inglaterra como legisladora de Reform.

"Podemos continuar por este camino de declive gestionado hacia la debilidad y la rendición", expresó Braverman. "O podemos arreglar nuestro país, reclamar nuestro poder, redescubrir nuestra fuerza. Creo que un Reino Unido mejor es posible".

Braverman es la última figura destacada de los conservadores en adoptar el mensaje del líder de Reform, Nigel Farage, de que el Reino Unido está roto y desbordado de migrantes. Su salida y la reciente deserción de Robert Jenrick, le da al partido de Farage ocho de los 650 escaños en la Cámara de los Comunes.

Los conservadores tienen 116 escaños y siguen siendo la oposición principal del gobierno del primer ministro Keir Starmer, del Partido Laborista.

Aunque Reform tiene un número muy pequeño de escaños en el Parlamento, va arriba de los laboristas y los conservadores en las encuestas de opinión antes de importantes elecciones locales en mayo, incluidas las de los Parlamentos en Escocia y Gales.

Braverman fue destituida por el entonces primer ministro Rishi Sunak en noviembre de 2023 después que ella declaró que la migración era como un "huracán" que se dirigía al Reino Unido; aseguró que la falta de vivienda era una "elección de estilo de vida" y acusó a la policía de ser demasiado indulgente con las protestas propalestinas a cuyos participantes llamó "manifestantes del odio".

Los críticos la acusaron de que su retórica radical elevó las tensiones cuando manifestantes de ultraderecha se enfrentaron con la policía e intentaron confrontar una marcha propalestina de cientos de miles de personas en Londres.

La abogada de 45 años, que ha criticado los valores sociales liberales y lo que ha llamado los "wokerati que comen tofu", no quiso participar en la contienda por el liderazgo del Partido Conservador de centro-derecha después que éste fue derrotado por el Partido Laborista de centro-izquierda en las elecciones de julio de 2024.

El Partido Conservador indicó en un comunicado que Braverman no pudo reunir el apoyo para postularse para el liderazgo del partido hace dos años, y señaló que Farage originalmente dijo que no la quería en su partido.

"Siempre fue una cuestión de cuándo y no de si Suella desertaría", afirma el comunicado del partido.

La presidenta del Partido Laborista, Anna Turley, dijo que Braverman fue en parte responsable de arruinar la ruptura del Reino Unido con la Unión Europea y que su cambio de partido muestra que Farage carece de juicio al acoger a los peores conservadores.

"Nigel Farage está llenando su partido de fracasados responsables del caos y el declive que mantuvieron al Reino Unido atrás durante 14 años", dijo Turley.

Después de la derrota, instó al partido a recibir a Farage. Escribiendo en el Daily Telegraph en ese momento, dijo que sus colegas conservadores no estaban dispuestos a escucharla y la tildaron de "loca, mala y peligrosa".

Ahora Farage la ha recibido en el creciente partido Reform.

Farage, quien dijo que Braverman fue "totalmente inútil" como ministra del Interior para detener a los migrantes que cruzaban el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones, dijo que ella ahora está dispuesta a admitir que su partido se equivocó.

"Creo que ha llegado a la conclusión de que, en realidad, la centro-derecha de la política británica necesita unificarse en torno a Reform", señaló Farage.