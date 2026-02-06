Expira el acuerdo nuclear EU-Rusia
Donald Trump pide tratado nuevo y "modernizado"; Rusia se muestra a favor de extenderlo
Washington.- El presidente de EU, Donald Trump, aseguró este jueves que quiere "un tratado nuevo, mejorado y modernizado" que sustituya al New START, el pacto de control de arsenales nucleares que Washington tenía con Moscú y que ha expirado este jueves.
"En lugar de prorrogar el tratado ´New START´ (un acuerdo mal negociado por EU que, ante todo, está siendo violado flagrantemente), deberíamos encargar a nuestros expertos nucleares que trabajen en un tratado nuevo, mejorado y modernizado que pueda perdurar en el futuro", escribió Trump.
Tanto Trump como miembros de su Gobierno han optado por ignorar hasta el momento las ofertas de Rusia para negociar un nuevo tratado (New START se firmó en 2010 y no podía extenderse más).
Añadió en su mensaje que "EU es el país más poderoso del mundo" y que él ha reconstruido "por completo" las fuerzas armadas durante sus dos mandatos, incluyendo el desarrollo de "nuevas armas nucleares y muchas otras modernizadas".
Aunque la propia viabilidad de este escudo está en duda, muchos expertos advierten del peligro para la carrera armamentística que podría suponer que Washington lograra desplegar un sistema capaz de romper con la llamada "vulnerabilidad mutua" que actualmente existe entre potencias nucleares.
Por su parte, el Kremlin lamentó este jueves la expiración del acuerdo nuclear, pero defendió la postura de China de no sumarse a futuras negociaciones sobre limitación de armamento ofensivo.
"Lo valoramos como algo negativo. Lo lamentamos. Nuestra iniciativa de mantener durante un año los límites, incluso después de la expiración de ese documento, no ha sido respondida", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial.
El tratado limita el número de armas nucleares estratégicas, con un máximo de 1,550 cabezas nucleares y 700 sistemas balísticos, para cada una de las dos potencias, en tierra, mar o aire.
El START III o Nuevo START fue firmado por los entonces presidentes ruso, Dmitri Medvédev, y estadounidense, Barack Obama, el 8 de abril de 2010 y renovado en febrero de 2021.
