Explosión de auto deja 13 muertos y 24 heridos en Nueva Delhi

ROMA, Italia, noviembre 10 (ANSA/EL UNIVERSAL).- Vuelve el miedo a los atentados en Nueva Delhi: un auto explotó cerca de una estación de metro, a pocos cientos de metros del Fuerte Rojo, uno de los lugares más emblemáticos de la capital india y destino diario de miles de turistas y provocó 13 muertos y 24 heridos.

La ciudad y todo el país se preguntan si India enfrenta el regreso del terrorismo que marcó los primeros años de los 2000.

El balance, que podría agravarse, seguía siendo provisorio al cierre de la jornada. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis, incluida la de un ataque terrorista, dada la dinámica de los hechos.

Según la policía, la fuerte explosión ocurrió poco antes de las 19:00 hora local, 13:30 GMT, cuando el vehículo —un Hyundai i20 con tres ocupantes— se detuvo en un semáforo cercano a la estación de metro más próxima al Fuerte Rojo, la antigua fortaleza símbolo de la independencia y soberanía nacional, donde cada 15 de agosto el premier indio iza la bandera y pronuncia su discurso a la nación.

Tras la detonación, las llamas alcanzaron otros automóviles, transformando la escena en "un infierno", según testigos que describieron el estruendo como "el ruido más fuerte que escucharon en su vida".

El ministro del Interior, Amit Shah, confirmó que los investigadores "no descartan ninguna hipótesis", mientras fuentes policiales citadas por la agencia IANS señalaron que la pista terrorista es plausible.

Las autoridades elevaron la alerta al máximo nivel no solo en la zona del incidente, sino también en otros puntos estratégicos del país, entre ellos el Taj Mahal, a más de 200 kilómetros de la capital.

"Mis condolencias a quienes perdieron a sus seres queridos en la explosión de Delhi. Deseo una pronta recuperación a los heridos", escribió en X el primer ministro Narendra Modi, quien informó que el caso está siendo examinado por su gobierno.

La explosión ocurrió en plena hora pico, frente a decenas de personas, en una de las zonas más concurridas de la capital, cerca del bullicioso centro comercial de Chandni Chowk.

"Vimos restos humanos esparcidos en la calle. Nadie entendía lo que había pasado, era un infierno", relató un testigo citado por los medios indios. En redes sociales circularon videos impactantes que mostraban vehículos incendiados, vidrios rotos y escenas de caos.

Los investigadores, según Shah, buscan llegar "al fondo del asunto". Uno de los elementos clave es el hallazgo, horas antes de la explosión, de tres toneladas de explosivos en dos edificios de Faridabad, en el estado de Haryana, el mismo que figura en la matrícula del Hyundai i20 siniestrado. Hasta el momento, la policía detuvo a dos personas, los antiguos propietarios del vehículo.