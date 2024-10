Enorme explosión deja ocho heridos afuera de aeropuerto de Karachi

KARACHI, Pakistán (AP) — Una descomunal explosión afuera del Aeropuerto de Karachi hirió el domingo a por lo menos ocho personas y destruyó varios vehículos, informaron autoridades.

La policía y el gobierno provincial dijeron que un tanquero estalló afuera del aeropuerto, el más grande de Pakistán.

Pero el ministro del interior de la provincia, Zia Ul Hassan, dijo a la televisora Geo que se trató de un ataque contra ciudadanos extranjeros.

Un funcionario del Ministerio del Interior dijo a The Associated Press que se trató de un ataque contra ciudadanos chinos, uno de los cuales resultó herido. El funcionario habló a condición de anonimato al no estar autorizado para hablar públicamente del tema.

Miles de ciudadanos chinos trabajan en Pakistán, la mayoría en la Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda, una iniciativa china que vincula al sur y el centro de Asia con la capital china.

Videos muestran a vehículos en llamas y una espesa columna de humo elevándose desde el lugar. Había una fuerte presencia militar en el área, que fue acordonada.

El cirujano policial doctor Sumayya Tariq dijo que una de las víctimas está en condición crítica y que cuatro de las víctimas eran guardias de seguridad.

Rahat Hussain, quien trabaja en el departamento de aviación civil, dijo que el estallido fue tan fuerte que sacudió los edificios del aeropuerto.