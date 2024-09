Explosión fatal en mina de carbón en Irán

TEHERÁN, Irán (AP) — Al menos 34 personas murieron y otras 17 resultaron heridas en una explosión en una mina de carbón en el este de Irán, en uno de los peores desastres mineros en la historia del país. Aún quedaban personas desaparecidas horas después de la explosión.

El suceso ocurrió el sábado por la tarde en una mina en Tabas, unos 540 kilómetros (335 millas) al sureste de la capital, Teherán. El domingo por la mañana se veían mineros de pie que lloraban junto a las vagonetas que sacaban los cuerpos de sus compañeros, todos cubiertos de polvo de carbón.

Unas 70 personas trabajaban en el lugar cuando se produjo la explosión. La televisora estatal dijo más tarde que se creía que 17 personas seguían atrapadas en el interior en túneles a una profundidad de 700 metros (2.300 pies). Sin embargo, las cifras seguían cambiando el domingo, y algunos reportes sugerían que el número de muertos era mayor.

Un funcionario provincial de emergencias, Mohammad Ali Akhoundi, dijo el domingo a la agencia estatal de noticias IRNA que la cifra de muertos había llegado a 34 conforme avanzaban las labores de rescate.

Sobrevivientes entrevistados por la televisora estatal, aún cubiertos de hollín, describieron escenas de caos tras la explosión.

"Estábamos en la mina, trabajando. De pronto salió humo (...) entonces noté que tenía problemas para respirar", dijo un minero que no fue identificado por la televisora estatal. "Salté del taller y busqué hasta encontrar un lugar (seguro). Mis amigos (se quedaron) allí".

Las autoridades atribuyeron la explosión a una fuga de gas metano. Ese gas es común en la minería, aunque las medidas de seguridad modernas emplean ventilación y otros sistemas para proteger a los trabajadores.

En un primer momento no estaba claro qué medidas de seguridad empleaba la compañía privada Mandanjoo Co., que operaba la mina Tabas Parvadeh 5. No fue posible contactar con la firma el domingo para pedir comentarios.

El nuevo presidente reformista de Irán, Masoud Pezeshkian, que se preparaba para viajar a Nueva York para la Asamblea General de Naciones Unidas, indicó que había ordenado que se hicieran todos los esfuerzos para rescatar a las personas atrapadas y ayudar a sus familias. También dijo que se había abierto una pesquisa sobre el incidente.

"Hablé con los ministros de salud, interior y seguridad y ordené que se resolvieran con rapidez los asuntos de las familias de las víctimas y los heridos", dijo Pezeshkian, según un comunicado de su oficina. "También solicité que se tomen medidas para evitar la repetición de estos incidentes mejorando los estándares de trabajo en las minas del país".

La industria minera iraní ha sufrido desastres en el pasado. Una explosión en una mina de carbón en 2017 mató al menos a 42 personas. El entonces presidente, Hassan Rouhani, que estaba en campaña antes de ser reelegido, visitó el lugar en la provincia norteña de Golestan y mineros enojados rodearon la camioneta en la que viajaba, pateando y golpeando el vehículo blindado.

En 2013, 11 trabajadores murieron en dos incidentes distintos. En 2009, 20 mineros murieron en distintos incidentes. A menudo se han atribuido las muertes a las laxas medidas de seguridad y la insuficiencia de los servicios de emergencias en las zonas mineras.

Irán, un país que produce petróleo, también es rico en otros minerales. Cada año consume unos 3,5 millones de toneladas de carbón, aunque sólo extrae unas 1,8 millones de toneladas de sus minas al año. El resto es importado, y a menudo se consume en los hornos de acero del país.