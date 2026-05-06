Explosión en una mina de Colombia

BOGOTÁ.- Una explosión en una mina de carbón en el centro de Colombia mató a nueve mineros y dejó heridos a otros seis, quienes se recuperaron en un hospital informaron las autoridades.

Había 15 mineros dentro de la mina Carbonera Los Pinos, en Sutatausa, a unos 80 kilómetros al norte de Bogotá, cuando ocurrió la explosión el lunes, señaló en X el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

Tres de los mineros lograron salir por sus propios medios, y los tres sobrevivientes restantes fueron rescatados.

La Agencia Nacional de Minería de Colombia indicó en un comunicado que funcionarios inspeccionaron la mina a inicios de abril y habían recomendado sellar las zonas que ya no se utilizaban para la extracción de carbón, debido a "emanaciones de gases, especialmente metano". La agencia no precisó si la recomendación se implementó.

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La agencia expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y manifestó que "lamenta este accidente minero en el que, gracias a las oportunas tareas de rescate, fueron rescatados seis mineros con vida".

Accidentes mineros son comunes en Colombia, donde decenas de pequeños operadores explotan minas de carbón y esmeraldas.