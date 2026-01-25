Explota un departamento en Nueva York

Nueva York.- Una explosión de gas lanzó fuego en los pisos superiores de un edificio en la ciudad de Nueva York temprano el sábado, causando la muerte de una persona y heridas a otras 14, mientras las temperaturas llegaban al punto de congelación durante la noche.

Los bomberos respondieron poco antes de las 12:30 a.m. al edificio de 17 pisos en el Bronx, donde se vio a personas asomándose por las ventanas pidiendo ayuda mientras las llamas envolvían partes de los pisos superiores, indicaron funcionarios.

El jefe del Departamento, John Esposito, indicó que los bomberos estaban investigando informes de un olor a gas en los pisos 15 y 16 cuando ocurrió la explosión. Señaló que hubo daños estructurales importantes en alrededor de una docena de apartamentos y fuegos en 10 apartamentos en los pisos 16 y 17.

Las autoridades no divulgaron de inmediato información sobre la persona que murió. Otra persona, apuntaron, resultó gravemente herida, cinco tenían heridas serias y ocho tenían heridas leves.

Las autoridades indicaron que el edificio estaba siendo renovado y que el trabajo en el sistema de gas natural había sido completado e inspeccionado. La causa de la explosión estaba bajo investigación. El edificio anteriormente era administrado por la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York, pero ha estado bajo gestión privada desde 2024, indicaron funcionarios de la ciudad.

"Es una tragedia increíble. Enviamos todos nuestros pensamientos a las familias involucradas", señaló Leila Bozorg, vicealcaldesa de vivienda y planificación, en una conferencia de prensa matutina.

El alcalde Zohran Mamdani dijo que fueron desconectados todos los servicios públicos en el edificio y que los 148 apartamentos fueron evacuados. Las autoridades establecieron un centro de recepción para los residentes desplazados en una escuela cercana, y la Cruz Roja estaba allí para ayudar a proporcionar alojamiento y otras necesidades.