Extremistas del Estado Islámico atacan una aldea

ABUYA, Nigeria.- Extremistas del grupo Estado Islámico atacaron una aldea durante la noche en el noreste de Nigeria y mataron al menos a 29 personas, informaron las autoridades el lunes. Fue el episodio más reciente de violencia en el país más poblado de África, que desde hace tiempo libra una compleja crisis de seguridad.

El ataque ocurrió el domingo en Guyaku, una aldea del área de gobierno local de Gombi, en el estado de Adamawa, según el gobernador estatal. El grupo extremista Estado Islámico se atribuyó la autoría del ataque en un mensaje por Telegram.

Durante una visita a la aldea el lunes, el gobernador del estado de Adamawa, Ahmadu Umaru Fintiri, denunció el ataque por considerarlo trágico e inaceptable.

Nigeria enfrenta innumerables desafíos de seguridad, especialmente en el norte, donde una insurgencia se ha mantenido latente durante más de dos décadas. Estados Unidos envió tropas a la nación de África occidental en febrero para ayudar a asesorar a sus fuerzas armadas en la lucha contra la inseguridad.

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En Nigeria hay dos grandes grupos de combatientes respaldados por el Estado Islámico, pero no quedó claro de inmediato cuál estuvo detrás del ataque en Guyaki. Se sabe que la Provincia de África Occidental del Estado Islámico, o ISWAP, opera en el noreste, incluido el estado de Adamawa, mientras que otro conocido localmente como Lakurawa suele atacar aldeas más alejadas en los estados norcentrales de Sokoto y Kebbi. Ambos grupos están vinculados al Estado Islámico.

El ataque en Guyaki ocurrió el mismo día en que hombres armados asaltaron un orfanato en el centro-norte de Nigeria y secuestraron a 23 alumnos. Posteriormente fueron rescatados 15, y el gobierno indicó que estaban en marcha "operaciones intensivas" para "garantizar el regreso seguro de las ocho víctimas restantes y detener a los responsables".

Los secuestros de estudiantes han pasado a definir la inseguridad en Nigeria, donde, según analistas, las bandas armadas ven a las escuelas ya los estudiantes como objetivos "estratégicos" para llamar la atención.

El ataque ocurrió en una "zona aislada" de Lokoja, capital del estado de Kogi, según un comunicado del comisionado estatal, Kingsley Femi Fanwo. La instalación, Grupo de Escuelas Dahallukitab, operaba de manera ilegal, afirmó.