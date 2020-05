Facebook asegura que está frenando campañas que buscan manipular el debate público

Facebook trabaja constantemente para encontrar y detener campañas coordinadas que buscan manipular el debate público en sus aplicaciones, señala la empresa en su Reporte de comportamiento coordinado falso o no auténtico de abril 2020.

"Sólo en 2019, eliminamos más de 50 redes en todo el mundo por participar en un comportamiento coordinado no auténtico (CIB por sus siglas en inglés), incluso antes de las elecciones democráticas más importantes", destaca el informe.

Los esfuerzos son dirigidos por un equipo interdisciplinario centrado en encontrar e interrumpir las operaciones de influencia más sofisticadas destinadas a manipular el debate público, así como los comportamientos no auténticos de gran volumen como el spam.

La publicación del Reporte de Facebook coincide con las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador quien este martes pidió que Twitter y Facebook entreguen estados de cuenta de publicidad ya que los bots pueden adquirir espacios publicitarios para atacar al gobierno federal.

Facebook explica en su reporte que cuando encuentra campañas nacionales no gubernamentales que buscan engañar a las personas sobre quiénes son y qué están haciendo mientras confían en cuentas falsas, son eliminadas.