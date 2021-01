Fallece legendario escalador de monolito colosal en Yosemite

George Whitmore, miembro del primer equipo que haya escalado El Capitán, el colosal monolito del Parque Nacional Yosemite, y un conservacionista que dedicó su vida a proteger la Sierra Nevada murió a los 89 años, informó su esposa, Nancy.

Whitmore murió el día de Año Nuevo por complicaciones causadas por COVID-19, dijo su viuda.

Amigos, familiares, colegas y compañeros alpinistas lamentaron el fallecimiento de una leyenda en el mundo de la escalada en roca y el último superviviente del trío que fue el primero en llegar a la cima de El Capitán el 12 de noviembre de 1958. Los otros dos integrantes de ese trío, Wayne Merry y Warren Harding, fallecieron en 2019 y 2002 respectivamente.

El ascenso de la escarpada pared de granito de 914 metros (3.000 pies) de alto fue en ese momento una hazaña considerada fuera del alcance humano.

Les tomó 47 días durante 16 meses completar la escalada. Colocaron líneas fijas por tramos y luego bajaban en rapel. Días más tarde usaban cuerdas para regresar al mismo punto y seguir colocando más líneas.

"Eran técnicas pioneras que no existían en ese momento. Estaban inventando el deporte de la escalada en grandes paredes", dijo Daniel Duane, autor de "El Capitan: Historic Feats and Radical Routes" ("El Capitán: Hazañas históricas y rutas radicales").

En 2008, Whitmore se reunió en Yosemite con escaladores de todo el mundo para celebrar el 50 aniversario de su ascenso con sus colegas. Whitmore, entonces de 77 años, le dijo a The Associated Press que no se dieron cuenta en ese momento de "cuán especial" sería su escalada de la formación rocosa.

El muro atrae ahora a escaladores de todo el mundo.

La esposa de Whitmore, un sobreviviente de cáncer, dijo que él fue extremadamente cuidadoso en las medidas para no contagiarse del coronavirus y su familia no sabe cómo lo contrajo. Dio positivo por COVID-19 el 13 de diciembre, después de desarrollar una tos estentórea pero ocasional y una fiebre posterior.

El alpinista murió en un centro de rehabilitación de Fresno debido a daños en los pulmones aproximadamente una semana después de ser dado de alta de un hospital, dijo su esposa.