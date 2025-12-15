Fallece Michele Singer Reiner, inspiración de 'When Harry Met Sally'

LOS ÁNGELES (AP) — Michele Singer Reiner, una fotógrafa y productora que inspiró el final feliz en la comedia romántica de los años 1980 "When Harry Met Sally..." ("Cuando Harry encontró a Sally..."), ha fallecido.

Reiner y su esposo, el director Rob Reiner, fueron encontrados muertos el domingo en su hogar en el vecindario de Brentwood en Los Ángeles. El Departamento de Bomberos de Los Ángeles informó que respondió a una solicitud de auxilio poco después de las 3:30 de la tarde el domingo y encontró a un hombre de 78 años y a una mujer de 68 años muertos en el interior. El hijo de los Reiner, Nick Reiner, de 32 años, estaba detenido el lunes en relación con sus muertes.

Rob Reiner y Michele Singer se conocieron cuando él filmaba "When Harry Met Sally..." ("Cuando Harry encontró a Sally...") y él comentó a The Guardian en 2018 que eso influyó en su decisión de cambiar el final de la película a uno más feliz.

"Originalmente, Harry y Sally no terminaban juntos. Pero luego conocí a Michele y pensé: OK, veo cómo funciona esto", expresó.

Reiner dijo al The New York Times en 1989 que el director de fotografía de la película, Barry Sonnenfeld, predijo que se casaría con ella. Ella visitó el set con la entonces prometida de Sonnenfeld, durante una escena en la que los personajes estaban discutiendo, comentó el cineasta.

"Miré y vi a esta chica, y ¡guau! Me atrajo de inmediato", manifestó Reiner. "Me las arreglé para unirme a su almuerzo. Pero eso fue lo que él me dijo: 'Te vas a casar con ella'. Y una cosa llevó a la otra y aquí estamos".

Se casaron en 1989 y tuvieron tres hijos: Nick, Jake y Romy.

Michele Singer Reiner fue productora de "Spinal Tap II: The End Continues", "God & Country", "Albert Brooks: Defending My Life" y "Shock and Awe", según IMDB.