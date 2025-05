Fallo europeo favorece al New York Times sobre mensajes entre Von der Leyen y Pfizer

BRUSELAS — Un importante tribunal europeo dictaminó el miércoles que la Comisión Europea se equivocó al negar al New York Times el acceso a los mensajes de texto enviados entre la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y un ejecutivo farmacéutico durante la pandemia de COVID-19, lo que ha impulsado nuevas peticiones de reforma por parte de los defensores de la transparencia.

Los abogados del periódico estadounidense "lograron refutar la presunción de inexistencia y de no posesión de los documentos solicitados", según un comunicado del Tribunal General de la Unión Europea en Luxemburgo.

El caso destaca las preguntas persistentes sobre la supervisión de la Comisión, que insiste en que los mensajes de texto y otras comunicaciones electrónicas "efímeras" no constituyen necesariamente documentos de interés que deban guardarse o publicarse.

Un comunicado del tribunal señaló que "la comisión no puede simplemente afirmar que no posee los documentos solicitados, sino que debe proporcionar explicaciones creíbles que permitan al público y al tribunal entender por qué esos documentos no se pueden encontrar".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Se indicó que la Comisión no había explicado "de manera plausible" por qué los mensajes no contenían información importante.

También se mencionó que la Comisión "no ha aclarado suficientemente si los mensajes de texto solicitados fueron eliminados y, de ser así, si la eliminación fue deliberada o automática o si el celular de la presidenta había sido reemplazado mientras tanto".

"La decisión de hoy es una victoria para la transparencia y la rendición de cuentas en la Unión Europea, y envía un poderoso mensaje de que las comunicaciones efímeras no están fuera del alcance del escrutinio público", dijo Nicole Taylor, portavoz del New York Times.

La comisión dijo que estudiaría el fallo y decidiría "los próximos pasos", lo que podría referirse a una apelación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el tribunal superior de la UE.

"La transparencia siempre ha sido de suma importancia para la Comisión y la presidenta Von der Leyen", dijo en un comunicado.

Los defensores de la transparencia argumentan que la cada vez más poderosa rama ejecutiva de la UE debería crear un rastro documental de todas sus gestiones y liberar documentos cuando se soliciten.

"Esto debería servir como un catalizador para que la Comisión finalmente cambie su actitud restrictiva hacia la libertad de información", dijo Shari Hinds, oficial de políticas de Transparencia Internacional, un grupo anticorrupción.

El New York Times afirmó que se intercambiaron mensajes entre Von der Leyen y el director general de Pfizer, Albert Bourla, mientras el COVID-19 devastaba comunidades desde Portugal hasta Finlandia y la UE se apresuraba a comprar miles de millones de vacunas.

Von der Leyen estaba bajo un intenso escrutinio, especialmente después de que AstraZeneca tuviera dificultades para entregar dosis de vacunas al bloque de 27 naciones.

En medio de una feroz competencia internacional por el acceso a las vacunas, Von der Leyen fue elogiada por su papel de liderazgo durante la pandemia, pero también recibió fuertes críticas por la opacidad de las negociaciones para reunir rápidamente 2.700 millones de euros (2.950 millones de dólares) para realizar un pedido de más de 1.000 millones de dosis de vacunas.

Al mismo tiempo que se informaba que intercambiaba mensajes directamente con el jefe de Pfizer, Von der Leyen elogiaba públicamente a la empresa como "un socio confiable".

La comisión tiene poco más de dos meses para presentar una apelación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si decide impugnar el fallo del miércoles.

"La Comisión perdió tan completamente (en este fallo) y en todos los posibles fundamentos que revertir esto en el TJUE parece extremadamente improbable", dijo Païvi Leino-Sandberg, profesora de derecho en la Universidad de Helsinki, quien tiene una demanda legal pendiente ante el mismo tribunal sobre las reglas de documentación interna de la Comisión. "Esta es una gran victoria para la transparencia".