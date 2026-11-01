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Familias se reencuentran

Evacuados se reúnen con sus parientes tras huir de Oleshky

Por AP

Noviembre 01, 2026 03:00 a.m.
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Familias se reencuentran
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      Región de Chernihiv, Ucrania.- Los residentes de Oleshky, ciudad ocupada por Rusia, cruzaron el sábado a territorio controlado por Ucrania en una importante operación de evacuación realizada bajo la tregua más significativa desde la invasión rusa a gran escala de Ucrania hace cuatro años y medio.

      Evacuados envueltos en banderas ucranianas azules y amarillas descendieron de los autobuses en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia y se reunieron con sus familiares. Voluntarios con carteles de bienvenida hechos a mano repartían café a los viajeros exhaustos que habían viajado en autobús y avión a través de Rusia y Bielorrusia. Residentes de aldeas cercanas se alinearon a lo largo de la autopista ondeando banderas y linternas para saludar al convoy.

      Tetiana Leonidivna, de 71 años, agradeció a los soldados ucranianos que la ayudaron a huir. "Los amamos, los amamos", dijo entre lágrimas. 

      Familiares y voluntarios con Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras y World Central Kitchen recibieron a los evacuados cuando llegaron a la frontera, listos para proporcionar ayuda y comida. Equipos descargaron cajas con mascotas —incluidos gatos, perros, un loro y un mapache— de los autobuses.

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      Con un cigarrillo entre los dedos temblorosos, Ivan Yevhenovych, de 48 años, describió sus últimos meses en Oleshky.

      "Fue muy difícil. Había muchos drones; era difícil moverse por las calles", narró. 

      Se estima que unas 2,000 personas seguían viviendo en Oleshky cuando entró en vigor la tregua temporal. Se les ofreció la opción de ser evacuados a territorio controlado por Ucrania o por Rusia, o de quedarse en la ciudad con provisiones y suministros médicos reabastecidos.

      "Muchas personas se quedaron y no querían irse", dijo Yevhenovych. "Algunos por sus casas, algunos por sus animales".

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