Fatal colisión en aeropuerto de NY

Nueva York.- Un avión de Air Canada que transportaba a más de 70 pasajeros chocó con un camión de bomberos mientras aterrizaba en el Aeropuerto LaGuardia de Nueva York a última hora del domingo, lo que provocó la muerte del piloto y del copiloto, además de dejar heridas a varias personas más, informaron las autoridades.

El impacto seccionó la cabina y lanzó a una azafata —aún asegurada a su asiento— lejos del lugar del choque, dijo su hija a una estación de televisión canadiense. La azafata sobrevivió.

El camión de bomberos estaba cruzando la pista poco antes de la medianoche después de que se le diera permiso para revisar otro avión que había abortado su despegue. Antes de la colisión, se puede escuchar a un controlador de tráfico aéreo en las comunicaciones del aeropuerto diciéndole frenéticamente al camión de bomberos que se detenga.

Unos 20 minutos después, el controlador parece culparse a sí mismo. "Estamos lidiando con una emergencia antes", dice el controlador. "Lo arruiné".

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Alrededor de 40 pasajeros y tripulantes del avión regional procedente de Montreal, y dos personas del camión de bomberos, fueron llevados a hospitales, algunos con lesiones graves.

Una clave para los investigadores será examinar la coordinación del tráfico aéreo y el tráfico en tierra del aeropuerto en el momento del choque, explicó Mary Schiavo, ex inspectora general del Departamento de Transporte. "Esto ha estado ocurriendo durante años y, lamentablemente, algunos de los choques aéreos más horribles de la historia ocurren en tierra en el aeropuerto".