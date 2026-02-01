Fatal derrumbe en minas de Congo

Goma, RDC.- Al menos 200 personas fallecieron a principios de semana cuando un deslave provocó el colapso de varias minas en una importante explotación de coltán en el este de la República Democrática del Congo, informaron autoridades.

El derrumbe ocurrió el miércoles en las minas de Rubaya, que están controladas por los rebeldes del M23, indicó a The Associated Press Lumumba Kambere Muyisa, portavoz del gobernador designado por la milicia para la provincia de Kivu del Norte. El alud estuvo causado por las fuertes lluvias, agregó.

"Por ahora, hay más de 200 muertos, algunos de los cuales siguen bajo el lodo y no han sido recuperados", explicó Muyisa. Varias personas más sufrieron lesiones y fueron trasladadas a tres centros de salud en la ciudad de Rubaya, y se esperaba que el sábado las ambulancias llevaran a los heridos a Goma, la ciudad más cercana a unos 50 kilómetros de distancia.

El gobernador de Kivu del Norte designado por los rebeldes ha suspendido temporalmente la minería artesanal en el lugar y ordenó la reubicación de los residentes que habían construido refugios cerca de la mina, añadió Muyisa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí