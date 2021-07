Fauci: "Vamos en la dirección equivocada"

Wilmington, Delaware.- Estados Unidos se encuentra en un "aprieto innecesario" de crecientes casos de covid-19 derivados de la variante delta y del hecho de que muchos estadounidenses no se han vacunado, dijo el domingo el doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de la nación.

"Vamos en la dirección equivocada", dijo Fauci, quien señaló que se siente "muy frustrado".

Dijo que la recomendación para que los vacunados porten mascarillas está "siendo sopesada activamente" por los principales funcionarios de salud pública del gobierno. También se podrían sugerir dosis de refuerzo para las personas con sistemas inmunitarios deprimidos que han sido inoculadas, comentó.

Fauci, que también es el principal asesor médico del presidente Joe Biden, dijo en el programa "State of the Union" de CNN que ha participado en conversaciones para modificar las directrices de uso de las mascarillas.

Apuntó que algunas jurisdicciones locales donde las tasas de infecciones están aumentando, como en el condado Los Ángeles, ya están pidiendo que los individuos porten mascarillas en público sin importar si están vacunados o no. Fauci dijo que esas reglas locales son compatibles con la recomendación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) de que la gente vacunada no necesita portar mascarilla en público.

Más de 163 millones de personas, o el 49% de la población de Estados Unidos, está completamente vacunada contra el COVID-19, de acuerdo con datos de los CDC.

"Este es un problema predominantemente entre los no vacunados, que es la razón por la que estamos ahí, prácticamente suplicándole a los no vacunados que se vacunen. Es un problema que el 50 % de la población total del país no esté vacunada", dijo Fauci.

El funcionario añadió que los expertos del gobierno están revisando datos preliminares en un momento en que sopesan la posibilidad de recomendar que los individuos vacunados reciban dosis de refuerzo. Señaló que es "probable" que se recomiende una dosis de refuerzo para algunos de los más vulnerables, como los pacientes de trasplantes de órganos o de cáncer.