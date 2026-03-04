Finaliza Kast proceso de transición en Chile

SANTIAGO.- El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, anunció el martes que ha interrumpido el proceso para coordinar la transición de poder con el mandatario saliente Gabriel Boric después de procesos que culminaron en acusaciones mutuas

Boric y Kast mantuvieron en la mañana una tensa y corta reunión en el Palacio de La Moneda de Santiago que terminó de forma abrupta debido a las divergencias sobre un controvertido proyecto, aún en evaluación, para la instalación de un cable submarino entre China y Chile que desató la ira —y represalias— de Estados Unidos .

Tras el encuentro ambos intercambiaron disputas mutuas: Kast acusó al gobierno saliente de no ser transparente con la información y Boric tildó de "falsas" las alegaciones del futuro presidente.

Kast anunció el fin del proceso de traspaso de mando y la suspensión de los encuentros bilaterales previstos antes de la transición que tendrá lugar la semana que viene.

"Le ponemos término al proceso de traspaso que habíamos iniciado porque no confiamos en la información que se nos está entregando", dijo el futuro gobernante.

Kast y su equipo de futuros ministros tenían prevista una serie de reuniones.