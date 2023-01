Fiscales presionan por selección de jurado en juicio de García Luna

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 18 (EL UNIVERSAL).- El segundo día de la selección de jurados para el juicio del exsecretario mexicano de Seguridad, Genaro García Luna, inició en la corte del Distrito Este de Brooklyn, en Nueva York, con una intensa presión de parte de la Fiscalía para que los candidatos que no les parecen sean desechados.

García Luna está acusado de cinco delitos: cuatro de ellos relacionados con tráfico de drogas y colaboración con el cártel de Sinaloa, y uno por mentir a un juez migratorio a su ingreso a Estados Unidos.

La fiscalía dice tener abundante evidencia en contra del mexicano. De hecho, la cantidad de documentos y otras evidencias recopiladas por las autoridades estadounidenses es lo que en parte ha alargado el proceso previo al juicio, para dar tiempo a los abogados a revisar esos materiales y poder preparar su defensa.

Pero el caso se basa, en gran medida, en las declaraciones de testigos. Aún se desconoce quiénes podrían desfilar durante el juicio a García Luna, una figura que en su momento fue reconocida por Estados Unidos por su lucha contra el narcotráfico y que se codeaba con altos responsables estadounidenses.

En noviembre pasado, el juez que dirige el caso, Brian Cogan, autorizó a la Fiscalía a informar a la defensa de los nombres de los testigos en el último momento, sólo con tres días de antelación en el caso de los considerados no sensibles y un día en el caso de los sensibles.

Según la Fiscalía, identificar a los testigos relevantes podría poner en riesgo su seguridad. También se garantizará anonimato y protección a los miembros del jurado, según decretó el año pasado Cogan, quien destacó "la peligrosidad del acusado demostrada por la gravedad de los crímenes que se le imputan".

---"¡Basta! Ya tomé mi decisión", argumentos hartan a la juez

Pero en el segundo día del juicio, pocos de los aspirantes a jurado parecían satisfacer a la Fiscalía, que cuestionó varias veces a la juez encargada de la selección, Peggy Kuo, por avalarlos para pasar a una siguiente etapa de verificación, hasta que queden los 12 jurados que estarán durante el juicio y los seis suplentes.

Los cuestionamientos terminaron por hartar a la juez, que en un momento determinado exclamó a una de las fiscales: "¡Basta! Ya tomé mi decisión. Si usted quiere vetar a esta candidata en su elección final es su decisión, pero yo no veo objeción a que siga en el proceso".

De acuerdo con el periodista Keegan Hamilton, este miércoles varios de los aspirantes a jurado han externado sus dudas sobre qué tan confiable es declarar culpable o inocente a una persona con base en meros testimonios, mientras que los fiscales han subrayado que el testimonio de un cooperador es suficiente para condenar a alguien sin pruebas adicionales.

Pero los aspirantes a jurado no parecen estar tan seguros y eso está poniendo nerviosos a los fiscales, ante la posibilidad de que su caso se venga abajo.

De hecho, al responder su cuestionario, uno de los candidatos calificó de "sucios" a los cooperadores. Cuando la juez le pidió que explicara a qué se refería, el aspirante contestó: "Negociación de cargos, reducción de penas, creo que eso es lo que hacen [los cooperadores]... [Actúan en] defensa propia, supongo".

La juez está convocando para este jueves a los aspirantes a jurado que han pasado la primera prueba, por lo que se prevé que hasta ese día concluirá la conformación del jurado y podría iniciar la siguiente fase de desahogo de pruebas, ya con el juez Brian Cogan a cargo.