Corona Capital: 15 años y 15 actos para su edición 2025

Corona Capital: 15 años y 15 actos para su edición 2025

Fiscalía de Perú investiga crímenes de lesa humanidad de Ollanta Humala

Ollanta Humala y otros exmiembros del Ejército son investigados por ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en la base militar Madre Mía.

Por AP

Noviembre 11, 2025 06:48 p.m.
A

LIMA (AP) — La Fiscalía de Perú informó el martes que abrió una investigación formal contra el expresidente Ollanta Humala por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en la década de 1990 cuando era oficial del Ejército y comandaba una base militar en la selva peruana.

Humala (2011-2016) y otros cuatro exmiembros de esa fuerza son investigados por la presunta comisión de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en 1992 en la base militar Madre Mía, en la región de Huánuco.

La fiscal del caso, Marita Barreto, declaró que la investigación es compleja por lo que tiene un plazo de ocho meses para sus diligencias.

Humala está preso cumpliendo una condena de 15 años de cárcel, dictada en abril, por lavar fondos recibidos del gigante brasileño de la construcción Odebrecht para financiar sus campañas de 2006 y 2011. Su esposa Nadine Heredia, condenada por el mismo caso, permanece asilada en Brasil.

Según la investigación de la Fiscalía, Humala habría conformado grupos de patrullaje a los que se les atribuyen los crímenes.

El caso incluye la tortura y asesinato de Edgardo Isla, cometido presuntamente por los subordinados de Humala, y la muerte de Nemer Acuña en junio de 1992. Los restos óseos de ambos fueron recuperados e identificados por la justicia.

También se investiga la desaparición forzada de otras cuatro personas entre junio y septiembre de 1992.

Entre 1980 y 2000, en su lucha contra el grupo terrorista Sendero Luminoso, escuadrones clandestinos de las Fuerzas Armadas peruanas cometieron masacres y violaciones de derechos humanos de víctimas civiles.

Durante el conflicto murieron unas 70 mil personas, mayormente peruanos pobres de lenguas quechua o amazónicas, según una Comisión de la Verdad que atribuyó el 46% de los muertos y desaparecidos a Sendero Luminoso y el 30% a agentes del Estado.

La fiscal Barreto dispuso recibir declaraciones de los procesados y familiares de las víctimas y solicitar información al Ministerio de Defensa.

En un comunicado el Ministerio Público ratificó "su compromiso con el esclarecimiento de hechos vinculados a delitos que atentan contra la vida y vulneran estándares internacionales".

El caso había sido cerrado por la Corte Suprema en 2009 por falta de pruebas, pero fue reabierto tras la aparición de nuevos indicios.

Humala es el tercer expresidente peruano encarcelado por corrupción en las últimas dos décadas. Se une a Alejandro Toledo (2001-2006), condenado en 2024 a 20 años por delitos relacionados con Odebrecht, y a Alberto Fujimori (1990-2000), quien recibió múltiples condenas por corrupción y violaciones de derechos humanos.

