Fiscalía pide declarar a presidente de Ecuador en caso de sueco acusado de hackeo

QUITO (AP) — La fiscalía general ecuatoriana citó a declarar voluntariamente al presidente Lenín Moreno y a la ministra del Interior en la investigación sobre el experto informático sueco Ola Bini, detenido desde abril y acusado de piratería electrónica.



El abogado defensor de Bini, Carlos Soria, publicó en su cuenta de Twitter el documento en el que la fiscalía instó a comparecer a las autoridades para dar una versión libre, voluntaria y sin juramento y les fijó citas en horas distintas para el 12 de junio.

En declaraciones a The Associated Press, Soria manifestó que "por supuesto que esperamos que ellos acudan a este llamado, si salieron (en abril) a dar ruedas de prensa para decir que tenían pruebas del hackeo de mi cliente, no habría razones para que dejen de acudir... Si no van, los volveremos a llamar hasta que acudan".

Añadió que siendo la defensa la que propició la convocatoria, hará uso de su derecho a hacer preguntas a Moreno y a la ministra María Paula Romo.

La defensa del extranjero, de 36 años y que residía en Quito, busca que las autoridades expliquen las razones por las cuales lo acusaron de piratería electrónica, presuntas actividades de desestabilización y de apoyar a WikiLeaks.

El sueco está en prisión desde el 11 de abril por pedido de la fiscalía que ha requerido un plazo de 90 días para las investigaciones. Entre los elementos que dispararon las alertas está que Bini visitó en 12 ocasiones al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, durante su asilo de siete años en la embajada ecuatoriana en Londres y haber coincidido en muchos viajes internacionales con el ex canciller ecuatoriano y opositor Ricardo Patiño, actualmente prófugo de la justicia.

La defensa de Bini ha pedido a la fiscalía que muestre las evidencias de las acusaciones dentro del proceso judicial, pero no ha logrado su cometido.