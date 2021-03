Fisicoculturista de EU se rompe tendón por intentar cargar 220 kilos

Ryan Crowley, un joven fisicoculturista de Estados Unidos, se rompió el tendón muscular derecho luego de que este no soportar el exceso de peso al que fue sometido durante un entrenamiento con pesas.

En un video compartido en redes sociales por su entrenador, Larry Wheels, se observa cuando el tendón del atleta se deprende de su lugar al intentar llevar 220 kilogramos de peso sobre su cabeza.

El video fue acompañado por un clip de Wheels solicitando una ayuda económica a sus seguidores ya que, dijo, "Big Rig" se encuentra en Dubai y no en Reino Unido (su lugar de residencia), por lo que su seguro no cubre los gastos de la lesión y dicha operación tendría un costo de 25 mil dólares.

Además de su entrenador, Crowley compartió en su perfil de Instagram una serie de fotografías en las que se puede observar mejor el daño que recibió su cuerpo; agregó que esta sería su primera vez en entrar a quirófano.

Un día después, Crowley indicó que pese a que su cirugía tenía una duración estimada de una hora, ésta se alargó hasta las cuatro, sin embargo, con sólo tres días de permanecer en el hospital fue dado de alta.

"Sigo con mucho dolor en este momento. Todo mi cuerpo está hinchado, desde mis pies hasta las manos... El verdadero camino a la recuperación comienza ahora", escribió.