Fotógrafo halla miles de huellas de dinosaurios

Milán, Ita.- Un fotógrafo de vida silvestre se topó con una de las colecciones más antiguas y grandes conocidas de huellas de dinosaurios, que datan de hace unos 210 millones de años del Período Triásico, en lo alto de un parque nacional italiano cerca de la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026, en Bormio, anunciaron las autoridades el martes

El descubrimiento en el Parque Nacional del Stelvio fue sorprendente por la gran cantidad de huellas, estimadas en hasta 20.000 a lo largo de unos 5 kilómetros, y la ubicación cerca de la frontera suiza, que una vez fue una zona costera prehistórica, donde nunca antes se habían encontrado huellas de dinosaurios, dijeron los expertos.

"Ciertamente, esta vez la realidad supera a la fantasía", afirmó Cristiano Dal Sasso, paleontólogo del Museo de Historia Natural de Milán, quien recibió la primera llamada del fotógrafo de vida silvestre Elio Della Ferrera tras el descubrimiento.

Se cree que las huellas son de herbívoros bípedos de cuello largo que medían hasta 10 metros (33 pies) de largo y pesaban hasta 4 toneladas, similar a un Plateosaurus, dijo Dal Sasso. Algunas de las huellas tenían 40 centímetros de ancho, con garras visibles.

"La gran sorpresa no fue tanto descubrir las huellas, sino descubrir una cantidad tan enorme", comentó Della Ferrera.