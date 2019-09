Fotógrafo resulta herido de bala en tiroteo en el Senado de Haití

Un fotoperiodista de la agencia AP resultó herido de bala este lunes después de que un senador de Haití abrió fuego a las puertas de la sede legislativa, según constató Efe.



El fotógrafo Chery Dieu-Nalio, de nacionalidad haitiana, recibió un impacto de bala en la barbilla, aunque la herida no es grave, según dijeron los médicos que le atienden en el hospital Bernard Mevs de Puerto Príncipe.



Dieu-Nalio resultó herido después de que el senador Jean Marie Ralph Fethière disparó una pistola cerca de los periodistas y fotógrafos que acudían al Senado para cubrir la sesión de ratificación del primer ministro designado, Fritz William Michel, prevista para este lunes.



Según medios locales, en el tiroteo también resultó herido un agente de seguridad del Senado, que no fue identificado y del que no se informó su estado de salud.



El senador, del partido oficialista Tèt Kale, alegó que usó su arma en "legítima defensa" contra los manifestantes presentes en los alrededores de la Cámara alta.



"Fui atacado por individuos armados. Intentaron sacarme de mi vehículo. Me defendí. La legítima defensa es un derecho sagrado", dijo el senador en declaraciones a la radio Mega.



Los disturbios se produjeron en un día en el que estaba prevista la celebración de una sesión del Senado para la ratificación del nombramiento del primer ministro.



Michel fue designado por el presidente, Jovenel Moise, el pasado 22 de julio, ya ha sido ratificado en el cargo por la Cámara de los Diputados y está a la espera de recibir el beneplácito del Senado para asumir sus funciones.



Antes del inicio de la sesión, prevista para las 8.00 hora local (12.00 GMT), varios senadores opositores realizaron una protesta frente a la sede de la Cámara alta para tratar de impedir su celebración.



En declaraciones a una radio local, el presidente del Senado, Carl Murat Cantave, se quejó de la "pasividad" de la Policía Nacional por no impedir la presencia de manifestantes ante el legislativo.



Este era el segundo intento de celebrar la sesión, después de que el pasado 11 de septiembre se tuviera que suspender porque unos manifestantes ocuparon la sala de plenos del Senado.



La oposición ha tratado de boicotear repetidamente las sesiones de la Cámara de los Diputados y del Senado para evitar la ratificación de Michel.



Haití está inmerso en una grave crisis política y carece de un Gobierno efectivo desde el pasado marzo, cuando fue cesado el entonces primer ministro, Jean Henry Ceant, en una moción de censura.



El país caribeño vive también un prolongado desabastecimiento de combustibles desde el pasado agosto, lo que desató protestas violentas la semana pasada y ha bloqueado las actividades económicas en el país.