Fracasa en su país natal el documental de Melania

La película recibió malas críticas y baja asistencia en Eslovenia

Por EFE

Febrero 03, 2026 12:11 p.m.
Fracasa en su país natal el documental de Melania

Zagreb, 3 feb (EFE).- Melania, el documental sobre la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, ha tenido una fría recepción en Eslovenia, donde nació en 1970, con malas críticas y una taquilla mediocre.

La película, dirigida por Brett Ratner, muestra los 20 días previos a la investidura de 2025 del presidente Donald Trump desde la perspectiva de la exmodelo, nacida como Melania Knavs en la ciudad eslovena de Sevnica.

Melania Trump inició su carrera como modelo en Liubliana, para después trasladarse a Milán y París, y en 1996 emigró a Estados Unidos, donde se nacionalizó en 2006, un año después de contraer matrimonio con el actual mandatario estadounidense.

En su primer fin de semana en cines, el documental fue visto por 2 mil 500 personas, según el diario Delo, lo que lo ubicó cuarto en recaudación y tercero en número de espectadores en este país de apenas dos millones de habitantes.

Producciones como "Tom y Jerry", la tercera entrega de "Avatar" y el thriller psicológico "The Housekeeper"superaron a Melania en taquilla.

La radiotelevisión pública eslovena RTvSlo y el portal informativo Siol otorgaron al filme la calificación más baja: uno.

RTvSlo describió el documental como "una película que no dice nada sobre Melania Trump en casi dos horas" y "una película que nadie quiere ver, pero que atraerá a muchos por razones ideológicas o curiosidad morbosa".

Fracaso en taquilla mexicana para el documental 'Melania'

La película 'Melania' registra una baja asistencia en cines mexicanos, generando preocupación en la industria cinematográfica.

En su crítica, el medio público concluye que se trata de "un documento de los tiempos que vivimos", al considerar cínico el lanzamiento de una producción vacía tras un periodo de fuerte polarización política.

Por su parte, Siol afirmó que no vale la pena verla, al considerar que "no es un documental, sino una película de propaganda que ni siquiera logra su objetivo", calificando algunas escenas como "un espectáculo absurdo", como cuando Melania afirma que "nadie ha sufrido tanto como su marido".

